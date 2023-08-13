Рахимов о 0:3 от «Ростова»: «Рубин» очень легко пропускает. Наступаем на одни и те же грабли»

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Ростова» (0:3) в Мир РПЛ.

– Сложилось впечатление, что « » просто перетерпел вашу команду.

– Я думаю, что да. Потому что первые моменты были наши, их нужно было реализовать. К сожалению, мы этого не сделали, но мы очень легко пропускаем.

Первый пропущенный гол в той ситуации, в которой он произошел… Не может игрок в принципе выйти из-под прессинга двух игроков на линии возле углового флажка. Он отдает передачу, мы получаем после этого гол – это слишком просто.

И здесь нужно задаваться вопросом, к чему такие эпизоды происходят. По той игре, которая была, ничего не предвещало, и ты получаешь этот гол. А дальше второй и третий.

– Как оцените игру в атаке?

– Ноль голов у нас. Как оценивать, если голов нет. Да, было много подходов. Нужно дорожить этими моментами, но, к сожалению, не забиваем, а без забитых голов оценивать атаку сложно. Моменты есть, но это ни о чем не говорит.

– Два крупных поражения подряд в чемпионате. Может команда оказаться в депрессии?

– Не может и не должна, потому что каждый следующий матч – это возможность реабилитироваться. Мы просто должны делать выводы из этих моментов. Несколько раз наступаем на одни и те же грабли, и нас наказывают за простые ошибки. Значит, в конце концов это должно надоедать команде. Ту в принципе неплохую игру по построению, по качеству, по самоотдаче нужно доводить до того, чтобы зарабатывать очки.

– Можно ли сказать, что « » не повезло с календарем? «Крылья Советов», «Спартак» и «Урал» – сегодня это лидеры чемпионата России.

– Я бы не стал так говорить, все равно пришлось бы играть со всеми. Нужно одержать одну-две победы, чтобы уверенность пришла. И ближе к завершению, хотя бы в конце окна, сделать определенные приобретения и усилить команду, – сказал главный тренер «Рубина».

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