Карпин о 3:0 с «Рубином»: «После гола запахло валидолом. Боязнь проиграть сыграла с «Ростовом» злую шутку»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Егор Голенков Кирилл Щетинин Андрей Лангович Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Рубином».

Желто-синие выиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0. 

– Показалось, что это был валидольный матч. А вы как думаете?

– Ну нет, бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, «Рубин» тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.

– Боязнь проиграть? Ваша команда атаковала же.

– Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить.

– Замены точечные у вас получились. Андрей Лангович и Егор Голенков забили.

– Так получилось, слава богу. Вышли и усилили команду, в том числе и [Кирилл] Щетинин. Они освежили игру «Ростова».

– Станет ли победа переломной?

– Да пока еще переламывать нечего. Мы проиграли всего одну игру. Что переламывать?

– Ну, тогда реабилитировались. Закрыли поражение.

– Это да, молодцы, – сказал Карпин. 

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8 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Поражение от КС пошло только на пользу и именно тем, что было разгромным.
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Валерий Трушин
Лучше проиграть один раз со счётом 5:1, чем пять раз со счётом 1:0
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инок
Молодцы Ростов и Карпин, с победой! Пусть она будет переломным моментом в вашей игре.
Успехов вам...
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onegin2007
Ответ Ростовский
Ростов топ!
Скорее Рубин дно.
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Ростовский
Ростов топ!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростовский
Ростов топ!
Переев, когда фразу хотя бы из 3-х слов выучить сможешь?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Поражение от КС пошло только на пользу и именно тем, что было разгромным.
Что нас не убивает, делает сильнее! (С)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Что нас не убивает, делает сильнее! (С)
Эт точно.
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