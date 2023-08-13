Игорь Осинькин оценил ничью «Крыльев Советов» с «Локомотивом» в Мир РПЛ (1:1).

«Пропущенный [на 93-й минуте] гол — стечение обстоятельств. [Марадишвили] подобрал мяч после рикошета, удар по скользкому полю, плотный, сквозь большое количество людей.

Мы практически всю игру контролировали и доминировали. Результат матча, к сожалению, изменился так, что мы сейчас с большим осадком.

Собирал ребят, сказал, что сложилось впечатление, что матч с прошлого года. Мы доминировали, но реализовали пенальти. Была хорошая игра по качеству. Так бывает в футболе. Третий раз подряд с « » мы играем 1:1.

Было ли волнение после забитого гола? Конечно. Пошел навал, мы должны были удержать счет, сделали все. За последние пять минут был один подход, с которого мы пропустили. Во втором тайме мы показали самый сбалансированный футбол за четыре тура», — сказал главный тренер « ».

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