Сон Хын Мин снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Ромеро написал ему в инстаграме: «Фотошоп, 100%»
Сон Хын Мин снялся в рекламе нижнего белья.
30-летний вингер «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи снялся в рекламе американского бренда Calvin Klein.
Сон опубликовал снимки из фотосессии на своей странице в инстагарме. Бывшие и нынешние партнеры по «Тоттенхэму» посмеялись над корейцем в комментариях.
Педро Порро, Серхио Регилон и Серж Орье оставили забавные эмодзи, а Кристиан Ромеро написал: «Фотошоп, 100%».
Фото: instagram.com/hm_son7
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ну да, голова, шея... как то они непропорционально... к туловищу