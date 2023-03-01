Сон Хын Мин снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Ромеро написал ему в инстаграме: «Фотошоп, 100%»

Сон Хын Мин снялся в рекламе нижнего белья.

30-летний вингер « » и сборной снялся в рекламе американского бренда Calvin Klein.

Сон опубликовал снимки из фотосессии на своей странице в инстагарме. Бывшие и нынешние партнеры по «Тоттенхэму» посмеялись над корейцем в комментариях.

, и оставили забавные эмодзи, а написал: «Фотошоп, 100%».

Фото: instagram.com/hm_son7

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы