Сон Хын Мин снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Ромеро написал ему в инстаграме: «Фотошоп, 100%»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Серж Орье Сон Хын Мин Реклама Серхио Регилон Кристиан Ромеро стиль Педро Порро Футбол

Сон Хын Мин снялся в рекламе нижнего белья.

30-летний вингер «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи снялся в рекламе американского бренда Calvin Klein.

Сон опубликовал снимки из фотосессии на своей странице в инстагарме. Бывшие и нынешние партнеры по «Тоттенхэму» посмеялись над корейцем в комментариях.

Педро Порро, Серхио Регилон и Серж Орье оставили забавные эмодзи, а Кристиан Ромеро написал: «Фотошоп, 100%».

Фото: instagram.com/hm_son7

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8 комментариев

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Streetbor
зачем новость про трусы, 23 февраля прошло ..
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Антон Фалафель
Ответ Барсик Юрана
Это конечно не тот известный генерал, но всё же
Сон для рекламы побрил яйца а генерал для любовника🌚
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.ru
Фотошоп, 100%...
ну да, голова, шея... как то они непропорционально... к туловищу
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-1
-1
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Barsenoga
Ответ tackle by Moore
Ну зачем сразу фотошоп? Может носок :)
или ботокс
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Кан и Баллак сидят в баре
Сон-трусы!!! Надень,не сцы!
+1
-1
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vjp6cmm2f9
А почему нас не интересуют что написал sergeaurier или Pedro porro??
+2
0
+2
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tackle by Moore
Ну зачем сразу фотошоп? Может носок :)
0
-1
-1
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Барсик Юрана
Это конечно не тот известный генерал, но всё же
+13
-2
+11
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