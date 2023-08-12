«Спартак» хочет продать Бальде. Форвардом интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии
Кейта Бальде может покинуть «Спартак» этим летом.
По информации «РБ Спорт», Бальде не впечатлил тренерский штаб «Спартака».
Гильермо Абаскаль не рассчитывает на форварда в новом сезоне. Сенегалец был предложен нескольким клубам.
Сообщается, что интерес к Бальде проявляют несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключено, что Бальде покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна.
В сезоне-2023/24 Бальде провел за «Спартак» 3 матча во всех турнирах. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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вот что Абаскаль сделал с опоркой и защитой - это треш какой-то - и непонятно, как они собираются это исправлять. и почему не играет Селихов? вообще нет информации
Пусть обоих продают и может быть кого то качественного возьмут в конкуренцию к соболю
А в резерве мелешин и тот же Игнатов может выдвинуться