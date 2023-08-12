«Спартак» хочет продать Бальде. Форвардом интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Кейта Бальде Гильермо Абаскаль Футбол

Кейта Бальде может покинуть «Спартак» этим летом.

По информации «РБ Спорт», Бальде не впечатлил тренерский штаб «Спартака».

Гильермо Абаскаль не рассчитывает на форварда в новом сезоне. Сенегалец был предложен нескольким клубам.

Сообщается, что интерес к Бальде проявляют несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключено, что Бальде покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна.

В сезоне-2023/24 Бальде провел за «Спартак» 3 матча во всех турнирах. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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WelD
Ответ Тимур Таубаев
Продавайте , вообще не нужен , не вписался в систему Абаскаля , да и играет на расслабоне, но тогда Шамар нужен в резерв , кстати где он ??
Обоих на продажу. Неудачные покупки были изначально.
+39
0
+39
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Тимур Таубаев
Продавайте , вообще не нужен , не вписался в систему Абаскаля , да и играет на расслабоне, но тогда Шамар нужен в резерв , кстати где он ??
+29
-2
+27
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Bartez1986
Бальде не впечатляет, это да. Вопрос только - Соболь в любой момент опять карточку схлопочет, Мелешин - сырой, Николсон походу где-то в Боба Марли заигрался. И кто играть будет?
+13
-1
+12
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Лучший Комментатор
Гениально, а кто играть то будет? 2 бревна Соболев и Николсон? Или Мелешин, который даже уровень ФНЛ с трудом потянет?
Не пси на соболя! Норм пацан
+13
-7
+6
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Ринат Гимадеев
Ответ Ленид Вилькин
Но почему вначале и Николсон и Бальде забивали и мы были полны восторга и прочили длинную жизнь в команде?Нет ли вины тренерского штаба?Кстати Коля Рассказов голище забил,Глушенкова упустили,Пиняева могли прикупить.Вон Осинькин и Ганчаренко работают с куда менее ценными игроками ,чем в Спартаке,а дают приличную игру и результат!
кого и когда впечатлили Николсон и Бальде?
+6
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+6
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Евгений Кузнецов
ребята! проблема вообще не в нападении - забить могут Соболев, Промес, Бонгонда, Медина, Игнатов, Мартинс, Зобнин, даже Хлусевич с Мелёшиным...

вот что Абаскаль сделал с опоркой и защитой - это треш какой-то - и непонятно, как они собираются это исправлять. и почему не играет Селихов? вообще нет информации
+7
-1
+6
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Алексей Иванов
Не вписался в состав, если уйдет, удачи!!!
+5
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Siro2302
Ответ Тимур Таубаев
Продавайте , вообще не нужен , не вписался в систему Абаскаля , да и играет на расслабоне, но тогда Шамар нужен в резерв , кстати где он ??
Никто не нужен в резерв
Пусть обоих продают и может быть кого то качественного возьмут в конкуренцию к соболю

А в резерве мелешин и тот же Игнатов может выдвинуться
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Ленид Вилькин
Но почему вначале и Николсон и Бальде забивали и мы были полны восторга и прочили длинную жизнь в команде?Нет ли вины тренерского штаба?Кстати Коля Рассказов голище забил,Глушенкова упустили,Пиняева могли прикупить.Вон Осинькин и Ганчаренко работают с куда менее ценными игроками ,чем в Спартаке,а дают приличную игру и результат!
+4
-1
+3
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Костя Забровский
Бальде игрок с горящими глазами, заряжен на каждую игру, чего его держать и выпускать соболя?
+3
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savik-A.M.
Ответ Роман Комаров
хлусевис.. да повеселил
хлусевич по по позиции полузащитник, его ставят в оборону не от хорошей жизни
+1
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savik-A.M.
Ответ WelD
Обоих на продажу. Неудачные покупки были изначально.
Бальде не был покупкой , без контракта был
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Mr.Alien
Продавать нужно, как и Шамара. И за оставшееся время привезти форварда на замену Соболеву и качественного центрального защитника. Тогда трансферную кампанию можно будет считать успешной
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Роман Комаров
Ответ Евгений Кузнецов
ребята! проблема вообще не в нападении - забить могут Соболев, Промес, Бонгонда, Медина, Игнатов, Мартинс, Зобнин, даже Хлусевич с Мелёшиным... вот что Абаскаль сделал с опоркой и защитой - это треш какой-то - и непонятно, как они собираются это исправлять. и почему не играет Селихов? вообще нет информации
хлусевис.. да повеселил
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Kit244098
Избавиться от него конечно не помешало бы. Только сомневаюсь, что он кому-нибудь нужен))
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Murkin Monksik
Его трансфер это выкинутые деньги ,также провальны трансферы Николсона,Ларссона,Крала и Тила ,на весь этот сброд потратили миллионов 70 и все ушли и уйдут бесплатно ,цирк .
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Alekos Akropolis
Бальде и Николсон,Хлусевич,Классен это баланс
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Никита Самарин
Всё правильно, легионеры должны делать разницу, либо быть молодыми, перспективными, с дальнейшем потенциалом продажи.
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Ветер
Продайте Абаскаля и купите нормального коуча. Пусть он потом решает, кого оставить.
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добрый грек
А можно его поменять на нормального цз?
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Василий Голованев
Ответ Ленид Вилькин
Но почему вначале и Николсон и Бальде забивали и мы были полны восторга и прочили длинную жизнь в команде?Нет ли вины тренерского штаба?Кстати Коля Рассказов голище забил,Глушенкова упустили,Пиняева могли прикупить.Вон Осинькин и Ганчаренко работают с куда менее ценными игроками ,чем в Спартаке,а дают приличную игру и результат!
дают, но временно
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Роман Комаров
Ответ Артём Алёшин
а кто в нападении будет? соболь на дисквалификацию сядет и чё делать?
что Антохи и тео мало?
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ПравдоРуб
Вброс какой то
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Three Days Grace
Ответ Bartez1986
Бальде не впечатляет, это да. Вопрос только - Соболь в любой момент опять карточку схлопочет, Мелешин - сырой, Николсон походу где-то в Боба Марли заигрался. И кто играть будет?
Игнатов, похоже
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Bartez1986
Бальде не впечатляет, это да. Вопрос только - Соболь в любой момент опять карточку схлопочет, Мелешин - сырой, Николсон походу где-то в Боба Марли заигрался. И кто играть будет?
Уж лучше Мелешин пускай в холостую бегает, чем балда или шамар.
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