«Спартак» хочет продать Бальде. Форвардом интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии

Кейта Бальде может покинуть «Спартак» этим летом.

По информации «РБ Спорт», Бальде не впечатлил тренерский штаб « ».

не рассчитывает на форварда в новом сезоне. Сенегалец был предложен нескольким клубам.

Сообщается, что интерес к Бальде проявляют несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключено, что Бальде покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна.

В сезоне-2023/24 провел за «Спартак» 3 матча во всех турнирах. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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