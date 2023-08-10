«Карпин отказал клубам ОАЭ и Саудовской Аравии». Агент Еремич о тренере

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Срджан Еремич Футбол

Срджан Еремич рассказал об отказе Валерия Карпина возглавить один из клубов Ближнего Востока.

«Насчет Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес.

Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», — сказал футбольный агент.

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47 комментариев

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Jurgen Klinsmann
валера к вам не поедет, епт
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Плакса Джон ушел налево
Зачем ехать тренировать Иньесту, когда есть Щетинин 💪
+40
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
В Эстонии скандал был, просто из-за того что поужинал с игроками. Русофобия зашкварная, при том, что он родился в Эстонии.
+25
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Юрий Поляков
Оказал потому что он русский ))) Валерим )))
+19
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Aleksey Yashin
"по политическим причинам, он русский"

Можно как эстонца его оформить
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ СИ
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Маловато у тебя минусов. Лови ещё один.
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Olga.t
Ответ Юрий Поляков
Оказал потому что он русский ))) Валерим )))
Еремич высказался в том смысле, что Карпину нет предложений от европейских клубов, потому что он из России. Это политическая причина.
А отказал Карпин клубам с Ближнего Востока
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Георгий Кузьминых
Валера Мелехина не бросит, епт
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bestvideox
Валера любит Ростов!
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⚽️JuventuS⚽️
В Саудовскую Аравию можно съездить
+4
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Евгений Цыбулин
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
В Саудовскую Аравию можно съездить
Зачем?Тут гос.деньги за сборную,которой нет,по факту и з/п в Ростове.Работаешь-только в Ростове!)Арабы предложили бы лямов 10-15 за год,поехал бы,а так,его и тут неплохо кормят)))
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Mark Safa
Валера Эстонец, прям как Игорь Новиков🕵️‍♀️
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Jurgen Klinsmann
валера к вам не поедет, епт
Почему я все эти 10 лет ржу над вариациями шуток про "не поедет" 😁
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Lina ninnen
Ответ Gustav Forsberg
Временные трудности - это как тот кринжовый фильм с гойда-мэном охлобыстиным, где отец издевается над своим ребенком с ДЦП, приговаривая: "Ты не больной — у тебя временные трудности".
Когда же вас всех поймает одесский военком,такое позорище иногда пишите,ужас
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catmandoo
Ответ Olga.t
Еремич высказался в том смысле, что Карпину нет предложений от европейских клубов, потому что он из России. Это политическая причина. А отказал Карпин клубам с Ближнего Востока
Спасибо, кэп
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Svobodu Mne
Ответ Ярик01
Текст нездорового существа
Сжечь?))
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vzi
Ответ Ярик01
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Паспорт это просто travel document согласно Пескову. )
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Евгений Цыбулин
Зачем?Тут гос.деньги за сборную,которой нет,по факту и з/п в Ростове.Работаешь-только в Ростове!)Арабы предложили бы лямов 10-15 за год,поехал бы,а так,его и тут неплохо кормят)))
Ну там по тусуется со звёздами , вдруг выстрелит , рпл никуда не денется ,
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Isshin88
Громкое заявление. Проверять мы его конечно не будем.
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Артем Гладских
Валера красавчик , предал ростов , и сборную России!)
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Olajuvon
Он русский эстонец!
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Георгий Кузьминых
Все подходит к тому что Валерий Георгевич перерастет уровень РПЛ
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Игорь Пичугин
Может этот агент там за Сашку Мостового словечко замолвит.
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