«Карпин отказал клубам ОАЭ и Саудовской Аравии». Агент Еремич о тренере

Срджан Еремич рассказал об отказе Валерия Карпина возглавить один из клубов Ближнего Востока.

«Насчет Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес.

Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и « », — сказал футбольный агент.

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