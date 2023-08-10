«Карпин отказал клубам ОАЭ и Саудовской Аравии». Агент Еремич о тренере
Срджан Еремич рассказал об отказе Валерия Карпина возглавить один из клубов Ближнего Востока.
«Насчет Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес.
Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», — сказал футбольный агент.
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Можно как эстонца его оформить
А отказал Карпин клубам с Ближнего Востока