Гендиректор «Спартака»: «Игра обороны – это игра всей команды. Все вопросы по игре, тактике и усилениям – это компетенция тренера»

Гендиректор «Спартака» высказался после поражения в матче с «Уралом» (2:3).

Это первое поражение команды в нынешнем сезоне.

«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное.

Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше.

Оценка игры команды и каких-то тактических схем – это вопрос к тренеру, а не ко мне. Стоит ли усиливать оборону? Как вы знаете, команда защищается вся, а не только центральные защитники. Игра обороны – это игра всей команды.

Очевидно, что мы сегодня играли не здорово. Результат мог быть разный – могли и выиграть. Вы сами видите, что ситуация менялась всю игру.

Усилить опорную зону? Все вопросы по игре команды, по тактике и по усилениям – это компетенция тренера», – сказал генеральный директор « » .

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