Гендиректор «Спартака»: «Игра обороны – это игра всей команды. Все вопросы по игре, тактике и усилениям – это компетенция тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался после поражения в матче с «Уралом» (2:3).

Это первое поражение команды в нынешнем сезоне. 

«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное.

Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше.

Оценка игры команды и каких-то тактических схем – это вопрос к тренеру, а не ко мне. Стоит ли усиливать оборону? Как вы знаете, команда защищается вся, а не только центральные защитники. Игра обороны – это игра всей команды.

Очевидно, что мы сегодня играли не здорово. Результат мог быть разный – могли и выиграть. Вы сами видите, что ситуация менялась всю игру.

Усилить опорную зону? Все вопросы по игре команды, по тактике и по усилениям – это компетенция тренера», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

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28 комментариев

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Красная стрела
Вот читаешь комменты и думаешь, люди в адеквате вообще. Одни с грязью мешают Урал, типо проиграли непонятно кому. Хотя эта одна из самых организованный команд, если не самая из второго эшелона. Другие всепропальщики. Проиграли 1 игру из 5. Рыжий уходи, игры нет, вялые все, бла бла😂ребят, например кони, вообще застрелиться после старта были должны. Но вот у них никакой истерики почему то нет. Берут себя в руки и заканчивают вверху таблицы. У нас же как всегда. Что не поражение, так катастрофа. Может поучиться стоит?
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Ебздрогыч
Игра Спартака напоминает сериал Черное зеркало: совершенно непредсказуемые сюжеты, головокружительная концовка, и просто не знаешь чего ожидать. Вот вроде почти хэппиэнд на 81 минуте, а закончилось все как первая серия первого сезона...
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Eugene88
Хорошо, что руководство понимает, с кого спрашивать. А то тут толпы любителей категории редхед, травящих игроков
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Marat82
Если смотреть на оборону Спартака, кто нибудь видит разницу с прошлым сезоном, мне кажется никакой, если не хуже. Чем занимались в межсезонье?
Защитники не уровень? А у Урала они лучше? Нет не лучше, а в плане организации на голову выше.
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coldwar
Разумно рассуждает. Дали шанс рыжему физруку после проваленной весны, но ничего не меняется. Видимо, в зависимости от ближайших результатов, могут и действия последовать.
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Валерий Игоревич
Ответ Marat82
Если смотреть на оборону Спартака, кто нибудь видит разницу с прошлым сезоном, мне кажется никакой, если не хуже. Чем занимались в межсезонье? Защитники не уровень? А у Урала они лучше? Нет не лучше, а в плане организации на голову выше.
Так и Гончаренко не Абаскаль.
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Никита Самарин
Спартаку надо что-то делать с обороной, а то это просто 🤦‍♂️. Ну и опорка сыграла очень плохо (Зобнин точно сыграл ниже своих возможностей).
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Инспектор Гаджет
Они игру проиграли в последние 3 мин... Да и вобще все голы Спартак пропустил в доп время.... Оборона который матч ворон считает
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Groznyi2024
Раскрыт секрет. Человек, не поевший тарасовского борща, остается адекватом
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artem saribekyan
Ответ Валерий Игоревич
Так и Гончаренко не Абаскаль.
Гончаренко хороший тренер, и это факт. У Урала более высокая организация игры- это бросалось в глаза уж очень явно.
Будь у его игроков более высокий уровень реализации моментов( класс), то Спартак уже получил 2-3 года в свои ворота, помимо пенальти.
А Абаскаль...Ставлю Гончаренко, как тренера, выше Абаскаля.
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Валерий Игоревич
Ответ artem saribekyan
Гончаренко хороший тренер, и это факт. У Урала более высокая организация игры- это бросалось в глаза уж очень явно. Будь у его игроков более высокий уровень реализации моментов( класс), то Спартак уже получил 2-3 года в свои ворота, помимо пенальти. А Абаскаль...Ставлю Гончаренко, как тренера, выше Абаскаля.
Давно уже считаю одним из лучших тренеров. Кто то выводы не делает и не видит дальше своего носа.
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Сергей Трофимов
Ответ Никита Самарин
Спартаку надо что-то делать с обороной, а то это просто 🤦‍♂️. Ну и опорка сыграла очень плохо (Зобнин точно сыграл ниже своих возможностей).
Мартинс по ходу не причем.
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zzzeeerrrooo
Ответ Ебздрогыч
Игра Спартака напоминает сериал Черное зеркало: совершенно непредсказуемые сюжеты, головокружительная концовка, и просто не знаешь чего ожидать. Вот вроде почти хэппиэнд на 81 минуте, а закончилось все как первая серия первого сезона...
Сериал скатился в уг
Первые 3 сезона отличные
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Fg Gf
Ответ IvanKo
Насчёт недокоманды чувак явно переборщил. Но и говорить, что Урал имел весь матч Спартак - это полный аут. Особенно при итоговом % владения мячем 38-62 в пользу Спартака.
статистику xG лично показать или хватит сил ее самому глянуть
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IvanKo
Ответ Fg Gf
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Насчёт недокоманды чувак явно переборщил.
Но и говорить, что Урал имел весь матч Спартак - это полный аут. Особенно при итоговом % владения мячем 38-62 в пользу Спартака.
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dimanchik179
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Ответ artem saribekyan
Но эти трудности ( принимаю в расчет) не мешали вашим болельщикам заранее называть счёт вашей победы: 4:0, 4:1 и т.д. Надо не считать себя после трёх туров чемпионами, и уважать соперника. Вы ещё ничего не добились, а крику...
только деб могли назвать такой счёт,
все знают , что Урал дома бьётся на все 200%
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RW_4ever
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Ответ Fg Gf
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Главное шоб Урал перед Зенитом ножки не раздвигал, тогда ему респект и уважуха
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Fg Gf
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
11 академиков с тросточками вышли играть с недоклубом, за что и поплатились, я это уже сто раз видел и при Карине и т.д. и т.п.
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Игорь Заварзин
Сейчас успех или не успех в каждом из матчей линейно зависит от эффективности игроков опорной зоны. Которые проявляют себя очень слабо от матча к матчу. Наведëм там порядок - будем выигрывать всегда. А пока всë зависит от их настроя на игру. Никакущие Зобнин-Умяров-Мартинс-Литвинов перечëркивают все потуги впереди и ставят неразрешимые задачи сзади.
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Иван Мехасик
Где-то сейчас зашевелились усы)
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Overkiller
Все вопросы по усилениям - компетенция тренера? А тренер руководству ни разу не говорил что опорник нужен? Т.е. что его нормального купить не могут - тренер виноват что ли?
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Вячеслав Репников
Мерятся х….м….и, это чисто спартаковская фишка. В итоге виноват только тренер, а это не совсем верно. То что Абаскаль валит больше лошадки, это и так всем известно. Ну а где же ответственность остальных????
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Посторонним В
Пардон, вопросы по усилению - это больше твоя компетенция, гн. Малышев. Плохо сказал.
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Артур Межаков
Пора всех закрывать на базе...
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