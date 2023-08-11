Гендиректор «Спартака»: «Игра обороны – это игра всей команды. Все вопросы по игре, тактике и усилениям – это компетенция тренера»
Гендиректор «Спартака» высказался после поражения в матче с «Уралом» (2:3).
Это первое поражение команды в нынешнем сезоне.
«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное.
Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше.
Оценка игры команды и каких-то тактических схем – это вопрос к тренеру, а не ко мне. Стоит ли усиливать оборону? Как вы знаете, команда защищается вся, а не только центральные защитники. Игра обороны – это игра всей команды.
Очевидно, что мы сегодня играли не здорово. Результат мог быть разный – могли и выиграть. Вы сами видите, что ситуация менялась всю игру.
Усилить опорную зону? Все вопросы по игре команды, по тактике и по усилениям – это компетенция тренера», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Защитники не уровень? А у Урала они лучше? Нет не лучше, а в плане организации на голову выше.
Будь у его игроков более высокий уровень реализации моментов( класс), то Спартак уже получил 2-3 года в свои ворота, помимо пенальти.
А Абаскаль...Ставлю Гончаренко, как тренера, выше Абаскаля.
Первые 3 сезона отличные
Но и говорить, что Урал имел весь матч Спартак - это полный аут. Особенно при итоговом % владения мячем 38-62 в пользу Спартака.
все знают , что Урал дома бьётся на все 200%