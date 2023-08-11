Ребров об игроках после карьеры: «Бывали случаи, когда в 35 лет не могли себе почту завести. Когда ты футболист, за тебя подумают, все принесут»
Артем Ребров рассказал, как бывшие футболисты не могут зарегистрировать почту.
«Когда ты футболист, вообще многими вопросами не задаешься. Сказали – сделал. За тебя подумают, все организуют, все принесут. Главное – тренируйся и играй.
С одной стороны, это удобно и классно. С другой – хорошо бы параллельно еще и к жизни адаптироваться.
А то бывали случаи, когда бывшие футболисты в 35 лет не могли себе почту завести. Я не придумываю – реально такое было! Человек не знал, как зарегистрировать аккаунт. Не знал, куда зайти и где нажать.
Или билеты на самолет не могут купить, потому что привыкли, что билеты им просто присылают», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
9 комментариев