Ребров об игроках после карьеры: «Бывали случаи, когда в 35 лет не могли себе почту завести. Когда ты футболист, за тебя подумают, все принесут»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Футбол

Артем Ребров рассказал, как бывшие футболисты не могут зарегистрировать почту.

«Когда ты футболист, вообще многими вопросами не задаешься. Сказали – сделал. За тебя подумают, все организуют, все принесут. Главное – тренируйся и играй.

С одной стороны, это удобно и классно. С другой – хорошо бы параллельно еще и к жизни адаптироваться.

А то бывали случаи, когда бывшие футболисты в 35 лет не могли себе почту завести. Я не придумываю – реально такое было! Человек не знал, как зарегистрировать аккаунт. Не знал, куда зайти и где нажать.

Или билеты на самолет не могут купить, потому что привыкли, что билеты им просто присылают», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

9 комментариев

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igls54
Это он на Мостового намекает, что ли?
+24
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Oleg Olegov
А бывает, когда родственники в 35+ на изи заводят почту, тг и ватсап, и потом безостановочно присылают фотки открыток и икон на очередной праздник.
+24
-3
+21
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Михаил1970
Ответ Ебздрогыч
Алиса, это Володька! Как завести почту?
Алиса: Владимир Владимирович, позовите помощника из ФСО, я ему всё расскажу.
+6
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Мой типичный коллега 35+ 👌🏼
+4
-3
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vzi
Я даже знаю одного такого - Вова Бесчастных.
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Machine Head
Бывает , что в 35 не знают как на жену залезть - помогают помощники .
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Oleg Olegov
Ответ Oleg Olegov
А бывает, когда родственники в 35+ на изи заводят почту, тг и ватсап, и потом безостановочно присылают фотки открыток и икон на очередной праздник.
И ещё вспомнил вот этот смайл с двумя ладошками друг к другу, это самый ад.
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