Свинов отбил пенальти в первом матче за «Спартак» в РПЛ – против «Урала». Он пропустил 4 от «Пари НН» 3 дня назад

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Даниел Мишкич Кирилл Левников Илья Свинов Футбол

Илья Свинов отразил пенальти в матче «Урала» и «Спартака».

Команды проводят матч в рамках четвертого тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 11-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, воспользовавшись системой ВАР. Арбитр принял такое решение после того, как Литвинов сыграл рукой в своей штрафной после удара Тимура Аюпова.

Голкипер «Спартака» Илья Свинов отразил пенальти в исполнении полузащитника «Урала» Даниела Мишкича.

В прошлом матче, когда «Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России, Свинов пропустил четыре мяча.

Матч с «Уралом» – дебютный для вратаря за «Спартак» в РПЛ.

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27 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
С такой фамилией не играть в Спартаке - аномалия
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z.e.r.o
Ответ Император Плутона
а что за сельский тамада комментит? Тошнота
Не знаю как зовут, но все матча Урала он комментирует. По мне так более нейтральный стиль, более похожий на Розанова, Маслаченко, Елагина. Не бесит в отличии от новой школы визжащих вопящих на матч тв
+35
-6
+29
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Император Плутона
а что за сельский тамада комментит? Тошнота
+33
-17
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Serge Vendino
Ответ Император Плутона
а что за сельский тамада комментит? Тошнота
Первый раз домашние матчи Урала смотрите? Это Борис Аболин.
+17
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Иван Иванов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С такой фамилией не играть в Спартаке - аномалия
Вот они и заиграет. Я давно этого ждал. Так как сразу же увидел его превосходство над Максименко практически по всем критериям вратарских качеств. Ну а Селихов, увы, на длинной дистанции ненадежен. Тут и травмы, и психология... В общем я надеюсь, что тренерский штаб Спартака сделает ставку на Свинова. И фамилия под стать
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Slava=Spartak
Что за хрень? Пора уже разворачивать игру
Вперёд Спартак!
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Bartez1986
потащил хорошо, из уголка. ещё бы команда играть начала. но Урал в порядке
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ 97 недостаточно
Комментарий скрыт
Плохой, но наш
+4
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arspurs9
Ответ z.e.r.o
Не знаю как зовут, но все матча Урала он комментирует. По мне так более нейтральный стиль, более похожий на Розанова, Маслаченко, Елагина. Не бесит в отличии от новой школы визжащих вопящих на матч тв
Не бесил своим голосом, но если слушать, то просто чушь городит беспрерывно.
+4
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dedushka
Ответ Monksik Murkin
Мишкич отвратительно пробил
обычно совершенно пробил
+2
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Алексей Иванов
Так держать, Свинов!!!
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Сергей Спартакович
почему Спартак в домашних матчах не комментирует Золин?отвратительно слушать предвзятого комментатора.Аболин на платном канале не скрывает эмоций.считает себя проф.комментатором,а по факту любительский матч тв
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Любитель пожрать
Бездарно играют. Несколько человек буквально ходят по полю.
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Lyrastars
Ответ Император Плутона
а что за сельский тамада комментит? Тошнота
Сельский тамада 😂😂😂
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Shadow1882
Это он всегда хорошо умел делать
Главное, чтобы выходы тренировал. Парень-то не без таланта, но со своими косяками
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Анатолий Брусникин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С такой фамилией не играть в Спартаке - аномалия
Конечно лучше Хрюшкин
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Илья Шишкин
джикия ни какой.
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Victor Pavlovuch
Ну центр у Спартака просто песня! Вот объяснтте мне спартачи почему ваш кумир Литвинов в каждом матче привозит? В этом за 11 минут сделал два привоза! Про Джикию вообще молчу - такое ощущение что человек уже завязал с футболом! Проходной двор в центре!
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Император Плутона
Ответ Serge Vendino
Первый раз домашние матчи Урала смотрите? Это Борис Аболин.
я их не идентифицирую
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Filipp Gorski
Лодыгина напоминает тот вроде тоже в дебютном пенальти тащил
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Сергей Кузубов
Ответ Victor Pavlovuch
Ну центр у Спартака просто песня! Вот объяснтте мне спартачи почему ваш кумир Литвинов в каждом матче привозит? В этом за 11 минут сделал два привоза! Про Джикию вообще молчу - такое ощущение что человек уже завязал с футболом! Проходной двор в центре!
Просто беда. Как не вовремя сдал джикия
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