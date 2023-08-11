Свинов отбил пенальти в первом матче за «Спартак» в РПЛ – против «Урала». Он пропустил 4 от «Пари НН» 3 дня назад

Илья Свинов отразил пенальти в матче «Урала» и «Спартака».

Команды проводят матч в рамках четвертого тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 11-й минуте главный судья встречи назначил пенальти в ворота красно-белых, воспользовавшись системой ВАР. Арбитр принял такое решение после того, как Литвинов сыграл рукой в своей штрафной после удара Тимура Аюпова.

Голкипер « » отразил пенальти в исполнении полузащитника « » .

В прошлом матче, когда «Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России, Свинов пропустил четыре мяча.

Матч с «Уралом» – дебютный для вратаря за «Спартак» в РПЛ.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?