Третьяк скрывался в костюме Черепахи в спецвыпуске шоу «Маска» в честь 55-летия Валерии
Владислав Третьяк в костюме Черепахи выступил в шоу «Маска» в честь 55-летия Валерии.
17 апреля артистка отметила юбилей. На протяжении четырех сезонов она являлась членом жюри проекта, создатели решили сделать для нее сюрприз.
В спецвыпуске приняли участие семь новых персонажей, которые исполнили песни из репертуара исполнительницы.
Ей нужно было угадать, кто скрывается под масками. Раскрыть Черепаху у Валерии не получилось, несмотря на помощь ранее разоблаченных Тимура Батрутдинова (Овен) и Александра Буйнова (Заяц).
Стало известно, что гость спортсмен, что у него есть жена, а также что он выступал в Кремле.
В итоге оказалось, что в образе Черепахи выступил трехкратный олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк.
«Любимый, замечательный, как вы нам голову заморочили», – обратилась к спортсмену Валерия.
Третьяк сказал, что всегда мечтал сыграть какую-нибудь роль, поэтому благодарен шоу «Маска».
«Как меня пригласили сюда, я очень этого захотел. Я хотел сыграть такую черепаху, необыкновенную. Я 21 год играл в маске, поэтому я маски не боюсь. Спасибо большое», – обратился к создателям проекта Третьяк.
Также он отметил, что правдиво ответил на все вопросы. Президент ФХР напомнил, что действительно однажды выступал в Кремле на концерте, посвященном памяти Людмилы Гурченко.
Фото: кадр из шоу «Маска» на канале НТВ
Прославленный в прошлом хоккейный вратарь принял участие в дешёвом овношоу в роли черепашки.
Спасибо за внимание.