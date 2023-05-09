Владислав Третьяк в костюме Черепахи выступил в шоу «Маска» в честь 55-летия Валерии.

17 апреля артистка отметила юбилей. На протяжении четырех сезонов она являлась членом жюри проекта, создатели решили сделать для нее сюрприз.

В спецвыпуске приняли участие семь новых персонажей, которые исполнили песни из репертуара исполнительницы.

Ей нужно было угадать, кто скрывается под масками. Раскрыть Черепаху у Валерии не получилось, несмотря на помощь ранее разоблаченных Тимура Батрутдинова (Овен) и Александра Буйнова (Заяц).

Стало известно, что гость спортсмен, что у него есть жена, а также что он выступал в Кремле.

В итоге оказалось, что в образе Черепахи выступил трехкратный олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР по хоккею .

«Любимый, замечательный, как вы нам голову заморочили», – обратилась к спортсмену Валерия.

Третьяк сказал, что всегда мечтал сыграть какую-нибудь роль, поэтому благодарен шоу «Маска».

«Как меня пригласили сюда, я очень этого захотел. Я хотел сыграть такую черепаху, необыкновенную. Я 21 год играл в маске, поэтому я маски не боюсь. Спасибо большое», – обратился к создателям проекта Третьяк.

Также он отметил, что правдиво ответил на все вопросы. Президент ФХР напомнил, что действительно однажды выступал в Кремле на концерте, посвященном памяти Людмилы Гурченко.

Фото: кадр из шоу «Маска» на канале НТВ