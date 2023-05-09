Третьяк скрывался в костюме Черепахи в спецвыпуске шоу «Маска» в честь 55-летия Валерии

Теги ФХР светская хроника Владислав Третьяк телевидение сборная СССР КХЛ НТВ музыка Хоккей

Владислав Третьяк в костюме Черепахи выступил в шоу «Маска» в честь 55-летия Валерии.

17 апреля артистка отметила юбилей. На протяжении четырех сезонов она являлась членом жюри проекта, создатели решили сделать для нее сюрприз.

В спецвыпуске приняли участие семь новых персонажей, которые исполнили песни из репертуара исполнительницы.

Ей нужно было угадать, кто скрывается под масками. Раскрыть Черепаху у Валерии не получилось, несмотря на помощь ранее разоблаченных Тимура Батрутдинова (Овен) и Александра Буйнова (Заяц). 

Стало известно, что гость спортсмен, что у него есть жена, а также что он выступал в Кремле. 

В итоге оказалось, что в образе Черепахи выступил трехкратный олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк.

«Любимый, замечательный, как вы нам голову заморочили», – обратилась к спортсмену Валерия.

Третьяк сказал, что всегда мечтал сыграть какую-нибудь роль, поэтому благодарен шоу «Маска».

«Как меня пригласили сюда, я очень этого захотел. Я хотел сыграть такую черепаху, необыкновенную. Я 21 год играл в маске, поэтому я маски не боюсь. Спасибо большое», – обратился к создателям проекта Третьяк.

Также он отметил, что правдиво ответил на все вопросы. Президент ФХР напомнил, что действительно однажды выступал в Кремле на концерте, посвященном памяти Людмилы Гурченко. 

Фото: кадр из шоу «Маска» на канале НТВ

41 комментарий

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Андрей Томинов
Общался однажды с Третьяком. При всём уважении к его спортивным заслугам, по интеллекту он практически соизмерим с шифером.
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Bashibuzuck
Ответ Андрей Томинов
Общался однажды с Третьяком. При всём уважении к его спортивным заслугам, по интеллекту он практически соизмерим с шифером.
Если судить по последним его заявлениям, ты оскорбил шифер😁
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Berlin Alexanderplatz
смешная черепашка по имени Третьяшка
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Atsuktuvas
Российский хоккей покоится на трех слонах (Путин, Ротенберг и Овечкин), которые в свою очередь стоят на черепахе.
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Digger86
Придворный шут
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Андрей Томинов
Ответ Bashibuzuck
Если судить по последним его заявлениям, ты оскорбил шифер😁
По последним его заявлениям, то это уже не шифер, а рубероид!
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D-eisler@yandex.ru
а Роман Р. будет в костюме клеща?
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Доктор*
Новости спорта России в 2023 году.
Прославленный в прошлом хоккейный вратарь принял участие в дешёвом овношоу в роли черепашки.
Спасибо за внимание.
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Artemque
Вот поэтому у нас и не будет развития хоккея никогда
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Кот под ногами майора
Ответ D-eisler@yandex.ru
а Роман Р. будет в костюме клеща?
в костюме перстня
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Кот под ногами майора
А теперь покатай меня, большая черепаха
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oldgordon
Маразм крепчал... Полнейшее падение... И такие люди у власти...
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i-volk
Ответ Atsuktuvas
Российский хоккей покоится на трех слонах (Путин, Ротенберг и Овечкин), которые в свою очередь стоят на черепахе.
😃😃😃
+4
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Melnikov1968
Прекрасная спортивная новость. Черепахи,зайцы, овны…В мире животных какой-то:)
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Фанат Сан-Марино
А он там не говорил про катки?
+2
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Мухаммад Юсупов
Ответ Андрей Томинов
Общался однажды с Третьяком. При всём уважении к его спортивным заслугам, по интеллекту он практически соизмерим с шифером.
ахахахаахахахахаахахаахахахах🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂
+2
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Сергей Жарковский
Следует отметить слова Валерии: ты нам всем морочил голову! А ведь в точку?!
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Сим Сим
Был ХОРОШИМ вратарём сборной СССР и ЦСКА, а стал никчёмным политиком.
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Кот под ногами майора
Ответ Bashibuzuck
Если судить по последним его заявлениям, ты оскорбил шифер😁
ежедневно шифер приносит больше пользы, чем ФХР)
+3
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Evgeny Trifonov
Ответ Андрей Томинов
Общался однажды с Третьяком. При всём уважении к его спортивным заслугам, по интеллекту он практически соизмерим с шифером.
человек в 17 дебютировал за взрослый ЦСКА, шайбы ловил практически без защиты.Вся жизнь сборы, когда учиться, книги читать. Трагедия что великий спортсмен стал шутом при дворе.
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Marky777
Clown при дворе
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Danny Vigneault
Потом он снимает костюм Третьяка, а под ним клоун
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Заборостроитель
Третьяк, это жена не того пригожина
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Anton Abaturov
Он совсем поехал кукухой
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yulay
Ответ Андрей Томинов
Общался однажды с Третьяком. При всём уважении к его спортивным заслугам, по интеллекту он практически соизмерим с шифером.
сейчас выпускают интеллектуальный шифер, поэтому надо я бы поставил отметку имеется ввиду старая кровля, советских времен ))
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