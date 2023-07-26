«В Кабардино-Балкарии будто своя страна. Хотелось погулять, с девочкой познакомиться. А там так не получится». Чуперка об игре за «Спартак» Нальчик
Валерий Чуперка рассказал об особенностях выступлений за кавказские команды.
– Немного про твое время в Нальчике. Как тебе город?
– Вот Краснодар мне симпатичен. Жене и друзьям – тоже. А Нальчик… У них [в Кабардино-Балкарии] будто своя страна. Таким, как я, тяжело понять их правила.
– Что имеешь в виду?
– Я был молодой, хотелось выйти погулять в город, с девочкой познакомиться. А там так не получится.
Но, с другой стороны, это и хорошо: гулять негде, все свободное время тратил на футбол, – рассказал экс-футболист «Анжи» и нальчикского «Спартака», сейчас выступающий за «Кубань».
Я бы понял, если бы он про Грозный рассказывал.. Но Нальчик.. Обычный южный город.. Со своим колоритом, но не более..
Процент радикально настроенных людей вообще почти не встретить.
В той команде тогда был Георгий Джикия у нас. Он до сих пор, хоть и прошло почти 10 лет, чуть ли не в каждом интервью вспоминает Нальчик добрым словом. А Чуперке видимо погулять негде.. Так у нас парк огромный рядом со стадионом и базой - гуляй не хочу, город зеленый.
Да и ничем особенным Чуперка не запомнился за 11 матчей. Только вот сейчас решил о себе напомнить. Уж лучше б молчал...