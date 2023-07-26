«В Кабардино-Балкарии будто своя страна. Хотелось погулять, с девочкой познакомиться. А там так не получится». Чуперка об игре за «Спартак» Нальчик

Теги Спартак Нальчик премьер-лига Россия Первая лига Анжи Валерий Чуперка девушки и спорт Кубань Футбол

Валерий Чуперка рассказал об особенностях выступлений за кавказские команды.

– Немного про твое время в Нальчике. Как тебе город?

– Вот Краснодар мне симпатичен. Жене и друзьям – тоже. А Нальчик… У них [в Кабардино-Балкарии] будто своя страна. Таким, как я, тяжело понять их правила.

– Что имеешь в виду?

– Я был молодой, хотелось выйти погулять в город, с девочкой познакомиться. А там так не получится.

Но, с другой стороны, это и хорошо: гулять негде, все свободное время тратил на футбол, – рассказал экс-футболист «Анжи» и нальчикского «Спартака», сейчас выступающий за «Кубань». 

28 комментариев

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Teodrakis
Блютузить негде. А гулять там вон сколько гор, природа зашибенная, рай, а не регион.
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dr. cage
Сказочник..
Я бы понял, если бы он про Грозный рассказывал.. Но Нальчик.. Обычный южный город.. Со своим колоритом, но не более..
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SexyCow
Жил в Нальчике 3 года, абсолютная чушь, самый светский город на Северном Кавказе. Все гуляют, веселятся, никому нет дела с кем ты там знакомишься и гуляешь.
Процент радикально настроенных людей вообще почти не встретить.
+16
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Dexter Morgan
Живу в Нальчике. Тут можно всё, что и в других регионах. Хватит чушь нести.
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Ярик01
Ответ Teodrakis
Блютузить негде. А гулять там вон сколько гор, природа зашибенная, рай, а не регион.
Пойду, погуляю в горы, там и с девушкой познакомлюсь? )
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BZB
Нальчик-один из лучших курортных городов по цене-качество. Природа, инфраструктура, кухня-одна из лучших в РФ. Люди доброжелательные, но традиции стараются беречь. Свободные отношения, тусовки-это точно не в Кабардино-Балкарию.
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Do Cent
Погулял-женись!
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Cube Litening C:68X
Шурику удалось познакомиться в горах со студенткой, комсомолкой,и просто красавицей Ниной..😁
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h9zbx6jdsd
Что он несет. Я сам из Нальчика. И с этим у нас нестрого, как в той же Ингушетии и Чечне
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Trappy D
Знать, хорош этот Чуперка, раз ему целый Краснодар симпатизирует.
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Mark Safa
Время офигительных историй
+5
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StarsAndArrows
Он завуалированно имеет ввиду что девушку на ночь зацепить не получится,варианты всегда есть,но это 1 из 100.
+3
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Rio de Janeiro
Ответ SexyCow
Жил в Нальчике 3 года, абсолютная чушь, самый светский город на Северном Кавказе. Все гуляют, веселятся, никому нет дела с кем ты там знакомишься и гуляешь. Процент радикально настроенных людей вообще почти не встретить.
Имхо, самый светский это всё же Владикавказ)
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SexyCow
Ответ Ярик01
Пойду, погуляю в горы, там и с девушкой познакомлюсь? )
Знакомиться тут можно, рай для пикаперов, но подъехать на БМВ и цыпануть "тьолочку" не получится, как минимум нужно быть чуть адекватным и делать аккуратно.
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DavidRobertJosephBeckham
Эльбрус и Джилы Су - потрясающие места!
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cobr_71
Ответ Максат Тобыш
Свободу кабарде и балкарии
И попугаям
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TiNO
Странный какой-то.
В той команде тогда был Георгий Джикия у нас. Он до сих пор, хоть и прошло почти 10 лет, чуть ли не в каждом интервью вспоминает Нальчик добрым словом. А Чуперке видимо погулять негде.. Так у нас парк огромный рядом со стадионом и базой - гуляй не хочу, город зеленый.
Да и ничем особенным Чуперка не запомнился за 11 матчей. Только вот сейчас решил о себе напомнить. Уж лучше б молчал...
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Nick Crosier
Надо понять,что есть свои особенности. Но порой их не принимают и не понимают,как раз это зачастую касается многих кто приехал из регионов со своими особенностями и мигрантов из африканских и исламских стран.
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Alexander Tryapyshko
А что именно нельзя то? Гулять или знакомиться?
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Murat11
Ответ Алексей Полиенков
А ты не думал, что это можно только местным?)
А как можно определить местный он или нет, тут помимо кабардинцев и балкарцев русские живут, и одеваются люди совсем не как в Грозном
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Мишаня Кравцов
Хорошо, что есть регионы, которые как будто своя страна. Это показыает в какой великой империи мы живем. Таких стран во всем мире можно перессчитать по пальцам одной руки, и то все не понадобятся.
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Максат Тобыш
Ответ cobr_71
И попугаям
Если в клетке как эти двое, то да😂
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