«В Кабардино-Балкарии будто своя страна. Хотелось погулять, с девочкой познакомиться. А там так не получится». Чуперка об игре за «Спартак» Нальчик

Валерий Чуперка рассказал об особенностях выступлений за кавказские команды.

– Немного про твое время в Нальчике. Как тебе город?

– Вот Краснодар мне симпатичен. Жене и друзьям – тоже. А Нальчик… У них [в Кабардино-Балкарии] будто своя страна. Таким, как я, тяжело понять их правила.

– Что имеешь в виду?

– Я был молодой, хотелось выйти погулять в город, с девочкой познакомиться. А там так не получится.

Но, с другой стороны, это и хорошо: гулять негде, все свободное время тратил на футбол, – рассказал экс-футболист « » и нальчикского « », сейчас выступающий за « ».