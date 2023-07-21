«Зенит» и ЦСКА предложили 5 млн евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи (Hurriet)
Защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
По данным Hurriet, «Зенит» и ЦСКА предложили «Галатасараю» 5 млн евро за Бардакчи.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В «Галатасарай» он перешел летом 2022 года за 2,8 млн евро.
Новиков еще кстати упрекал россиян, когда россияне посмели упрекнуть прибалтов в лицемерии)) мол "вот за это вас и не любят" - типа никто никому ничего не должен!
Достаточно вспомнить Малкома и взять за основу пусть самую верхнюю планку слухов о его зп в Зените.
Сейчас бы не клубы втихомолку скупали игроков, а Свищев с Соловьевым пробивались бы на все спортивные ресурсы.
Так что только вариант 2.