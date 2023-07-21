«Зенит» и ЦСКА предложили 5 млн евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи (Hurriet)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Абдюлькерим Бардакджи Футбол

Защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По данным Hurriet, «Зенит» и ЦСКА предложили «Галатасараю» 5 млн евро за Бардакчи.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В «Галатасарай» он перешел летом 2022 года за 2,8 млн евро.

40 комментариев

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Павел Швецов
Зенит решил всех защитников перехватить?)
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rigobersong
А никто не знает, как в новикове уживается ненависть к России, и любовь к Зениту который спонсирует газпром, я уже не говорю о том, что Спортс принадлежит человеку приближенному к власти:)) В Эстонии работы нет?:))
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CoMoBo3
Ответ rigobersong
А никто не знает, как в новикове уживается ненависть к России, и любовь к Зениту который спонсирует газпром, я уже не говорю о том, что Спортс принадлежит человеку приближенному к власти:)) В Эстонии работы нет?:))
Ненависть к России уживается в стенах Кремля, а на Новикова не гони 😎
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shakkanakkum
твори бардак
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Demedieu
Будет странно, если где-нибудь в России окажется. Менять еврокубки на РПЛ можно только при космической зарплате
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Болельщик Биатлона
Обожаю, когда впечатлительная аудитория спортс встаёт на уши и начинает истерить даже над очевиднейшей уткой
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Mark Safa
Ответ Demedieu
Будет странно, если где-нибудь в России окажется. Менять еврокубки на РПЛ можно только при космической зарплате
Менять еврокубки на чемпионат пустыни типа нормально?
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Егор Егор
Ответ rigobersong
А никто не знает, как в новикове уживается ненависть к России, и любовь к Зениту который спонсирует газпром, я уже не говорю о том, что Спортс принадлежит человеку приближенному к власти:)) В Эстонии работы нет?:))
Никто не знает, каждый раз задаюсь этим вопросом. Причем Зенит чуть ли не символ нынешней России, поскольку Газпром одна из основных сил на внешней арене, особенно по украинской теме.

Новиков еще кстати упрекал россиян, когда россияне посмели упрекнуть прибалтов в лицемерии)) мол "вот за это вас и не любят" - типа никто никому ничего не должен!
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tony
Ответ Павел Швецов
Зенит решил всех защитников перехватить?)
Турки выдумывают
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CoMoBo3
Ответ Петр Дьяконов
зенит решил не только с сужьями поработать, но и перехватывать игроков у конкурентов. Сильный ход. но есть ход и менее затратный, просто найти нормального тренера ))))
Нормального, это какого? Чтобы Москве чемпионство отдал? Надейся и жди 😎
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Чемпион Людей
Ответ rigobersong
А никто не знает, как в новикове уживается ненависть к России, и любовь к Зениту который спонсирует газпром, я уже не говорю о том, что Спортс принадлежит человеку приближенному к власти:)) В Эстонии работы нет?:))
вероятно, он просто за тех, кто побеждает. есть одна страна с похожей национальной чертой, все ее знают. p.s. ну и на тарелочку мульгикапсада надо как-то подзаработать
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Валерий Охотин
Ответ Петр Дьяконов
зенит решил не только с сужьями поработать, но и перехватывать игроков у конкурентов. Сильный ход. но есть ход и менее затратный, просто найти нормального тренера ))))
Вот ты с сужьями и работай.
+1
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Igor Pivovarov
Ответ Mark Safa
Менять еврокубки на чемпионат пустыни типа нормально?
В чемпионате пустыни платят баснословные, нереальные даже для лиги мешков-приколов деньги.
Достаточно вспомнить Малкома и взять за основу пусть самую верхнюю планку слухов о его зп в Зените.
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Tom_York
Ответ Павел Швецов
Зенит решил всех защитников перехватить?)
А вы что уже с ним, контракт почти подписали?)))
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Юрий Тюмин
Очередная утка от ЦСКА
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Igor Pivovarov
Ответ Павел Швецов
Зенит решил всех защитников перехватить?)
В данном случае не очень ясно кто у кого перехватывает.
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Валерий Охотин
Ответ ТимТалер
Перед Зенитом поставлена новая задача. Не дать усилится конкурентам )
Перед лохами поставлена задача ,больше на вентилятор.
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Давид Кочинян
Ответ Игорь Новиков
Про Зенит, очевидно, для красного словца пишут.
Как и про ЦСКА, очевидно. Кроме Джанера и Языджи ни один слух про турка у нас так и не сбылся, а в каждое ТО их достаточно.
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Тасманиец
Журналистам теперь удобно - в любой новости о трансфере в любой клуб добавляй что Зенит его тоже хочет и ажиотаж обеспечен.
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Igor Pivovarov
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Или рос клубам что-то известно и им обещали вернуть в еврокубки на след сезон, или эта трата денег на легионеров абсолютна непонятна и бессмысленна.
Если бы был намек на возвращение, об этом уже трубили на каждом канале, далеко не спортивном, как о признании справедливости СВО, авторитете России и т.д. и т.п.
Сейчас бы не клубы втихомолку скупали игроков, а Свищев с Соловьевым пробивались бы на все спортивные ресурсы.

Так что только вариант 2.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Alexander Baranov
Видимо ЦСКА не сообщили об этом
Ну реально непонятно ради чего тратятся деньги. При чем тратят сплошь и рядом дотационные клубы. Кто-то тут рассуждал о повышении зрелищности и т.д....но это же полный бред. Вложенные деньги должны окупаться.
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ЭлектроВеник
цыплёнок
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Антон Александров
Бардак в обороне будет, однако
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Hakuna Matata!
Ответ rigobersong
А никто не знает, как в новикове уживается ненависть к России, и любовь к Зениту который спонсирует газпром, я уже не говорю о том, что Спортс принадлежит человеку приближенному к власти:)) В Эстонии работы нет?:))
Стокгольмский синдром 🤭
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Или рос клубам что-то известно и им обещали вернуть в еврокубки на след сезон, или эта трата денег на легионеров абсолютна непонятна и бессмысленна.
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