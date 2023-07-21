«Зенит» и ЦСКА предложили 5 млн евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи (Hurriet)

Защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По данным Hurriet, « » и предложили «Галатасараю» 5 млн евро за Бардакчи.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В « » он перешел летом 2022 года за 2,8 млн евро.