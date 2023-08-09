«Зениту» интересен Дзаньоло. Клуб начал переговоры с «Галатасараем» (Ягиз Сабунчуглу)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Александр Медведев Николо Дзаньоло Р-Спорт Футбол

«Зенит» заинтересован в подписании Николо Дзаньоло.

Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу, клуб из Санкт-Петербурга начал переговоры с «Галатасараем» о переходе 24-летнего полузащитника. 

Ajans 1905 пишет, что один из российских клубов предложил 35 миллионов евро за трансфер игрока – такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных. А самому футболисту готовы платить 8 миллионов евро в год. Дзаньоло, впрочем, еще не согласился на переход.

В руководстве клуба из Стамбула опровергли информацию о том, что «Зенит» сделал официальное предложение по Дзаньоло. «Галатасарай» получил предложение только от одного из клубов АПЛ. 

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев тоже опроверг эту информацию. «Информация о начале переговоров по Дзаньоло – фэйк», – сказал он РИА Новости.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов.

Подробную статистику итальянца можно найти здесь

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22 комментария

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ЛеваяНогаХалка
Уже опровергли, пока вы только новости о слухе печатаете…
+29
-2
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SMART789
Это фейк
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-4
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Юра Зыков
Ответ Иван Турко
Захочет ли Дзаньоло играть в лиге где не побороться за еврокубковые места!? Сложный вопрос
А что Дзаньоло какой то амбициозный и топ футболист?
Был когда то преспективный итальянец подающий большие надежды,щас это травмат с дважды порванами крестами,скорее это вброс,а если и нет.
То селекционный отдел Зенита разочарует Миллера,когда увидит что за 35 млн приехала далеко не около Малковского уровня игрок.
+6
0
+6
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Дядя ТУРА
35 млн за него это Анатолий Борщ
+8
-3
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Stanislav Orlov
двое крестов, это наследник Маркизио, легенда эрмитажа. за 8 млн евро)))
+5
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Сергей Орлов
Ответ ЛеваяНогаХалка
Уже опровергли, пока вы только новости о слухе печатаете…
Дмитрий "Опроверг" Песков?)
+5
-2
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Karl Franz F. Brandt
У него двое крестов.
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ZarvuR2020
Галатасарай уже опроверг
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Мелехов
Парень то хороший, правда тоавматичный, уже два раза кресты рвал
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Garikus89
Прочитал еще, что Барриосу один матч дисквы дали. Пытаюсь решить, что более правдоподобно)
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Fjordy
Жирная утка
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LaffyTaffy
Ответ Karl Franz F. Brandt
У него двое крестов.
Поближе к третьим хочет
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Николай Корягин
Утка 100%. Он не бразилец и не черный. Вообще ни как Зениту не подходит
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Onion
Да подождите, ещё Азмуна не купили, пока можно до конца месяца "новости" про него клепать.
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Filipp Gorski
Даже если просто представить что его купят то куда ставить? На какую позицию? Он насколько я помню на фланге может играть хоть и является полузащитником
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Ruscello
Интересный вариант
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Dmitry Family
Это тоже самое что если бы написали "Спартак ведёт переговоры с Ван Дейком" то и то шляпа полная
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Усатый КозлоБык ©
Не губите карьеру креветке 🤠🤡🤢🤮
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Music Love
Нет техничного напа, зачем очередной полузащитник ?
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Собака хаски в маске
не очень верится, хотя несмотря на минусы Николо было б классно видеть его в РПЛ
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Не придумал...
35 много, 25 максимум.
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Иван Турко
Захочет ли Дзаньоло играть в лиге где не побороться за еврокубковые места!? Сложный вопрос
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