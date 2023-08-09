«Зениту» интересен Дзаньоло. Клуб начал переговоры с «Галатасараем» (Ягиз Сабунчуглу)

«Зенит» заинтересован в подписании Николо Дзаньоло.

Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу, клуб из Санкт-Петербурга начал переговоры с « » о переходе 24-летнего полузащитника.

Ajans 1905 пишет, что один из российских клубов предложил 35 миллионов евро за трансфер игрока – такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных. А самому футболисту готовы платить 8 миллионов евро в год. Дзаньоло, впрочем, еще не согласился на переход.

В руководстве клуба из Стамбула опровергли информацию о том, что « » сделал официальное предложение по . «Галатасарай» получил предложение только от одного из клубов АПЛ.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев тоже опроверг эту информацию. «Информация о начале переговоров по Дзаньоло – фэйк», – сказал он РИА Новости.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов.

Подробную статистику итальянца можно найти здесь.

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