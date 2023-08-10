Игроки «Ротора» обратились к руководству с просьбой вернуть Стукалова и хотели писать губернатору. Тренера уволили после 4 туров Второй лиги
Игроки «Ротора» обратились к руководству клуба с просьбой вернуть Алексея Стукалова.
Стукалов был уволен с поста главного тренера «Ротора» после 4 туров LEON Второй лиги А. Исполняющим его обязанности назначен Владимир Файзулин.
Портал V1 сообщил, что игроки волгоградского клуба собирались обратиться к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Стукалова на пост. Однако пресс-служба «Ротора» опровергла эту информацию.
Позднее стало известно, что коллективное письмо игроков было адресовано генеральному директору «Ротора» Павлу Никитину. Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Андрей Дуров.
Позднее информацию о коллективном письме футболистов подтвердил через пресс-службу клуба сам Павел Никитин.
«Что же касается информации в СМИ о коллективном письме футболистов, то такое обращение действительно поступило на мое имя. В нем парни выразили свою поддержку Алексею Борисовичу и тем самым разделили с ним свою ответственность за результат.
По-человечески я их понимаю, есть игроки, которых Стукалов лично приглашал в «Ротор». Мы провели встречу, и, несмотря на сложившиеся обстоятельства, футболисты заверили, что приложат все усилия для выправления турнирной ситуации. Это футбол, и нужно двигаться дальше», – сказал Никитин.
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