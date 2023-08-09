«Ротор» уволил Стукалова. Клуб идет последним во Второй лиге А после 4 туров

Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора».

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает телеграм-канал клуба.

работал в « » с сезона-2022/23, по итогам которого волгоградцы заняли третью строчку в своей группе лиги.

После 4 туров текущего сезона в дивизионе А (золото) «Ротор» с 2 очками замыкает таблицу.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен .

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