«Ротор» уволил Стукалова. Клуб идет последним во Второй лиге А после 4 туров

Теги отставки Владимир Файзулин Ротор Алексей Стукалов Вторая лига А Футбол

Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора».

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает телеграм-канал клуба.

Стукалов работал в «Роторе» с сезона-2022/23, по итогам которого волгоградцы заняли третью строчку в своей группе Второй лиги.

После 4 туров текущего сезона в дивизионе А (золото) «Ротор» с 2 очками замыкает таблицу.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Владимир Файзулин.

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8 комментариев

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Hunteralex
Ответ Олег НН
сразу видно насколько властям в городе футбол до одного места . а ведь болельщиков в Волгограде не мало . опустили ротор ниже плинтуса . я правда не помою ротор в вышке но читал
Пару лет назад были же в рпл
+3
0
+3
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RokeSantaCruz
Про него можно сказать что физрук, так как реально физруком работал
0
0
0
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Олег НН
Ответ Hunteralex
Пару лет назад были же в рпл
я еще тогда не следил за футболом сильно. только хоккей. маленький был. а потом пересекся с футболистами и увлекся
0
0
0
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Причёска Бэйла
Ответ Евгений Теличко
Будет ли на спортсе освещаться чемпионат самарской области?
Зачем? Лучше медиальны освещать будут.
+1
-1
0
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Eugene Leonov
Ответ Евгений Теличко
Будет ли на спортсе освещаться чемпионат самарской области?
СШОР 2:1 Олимп
0
0
0
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Vatikan
Ответ Евгений Теличко
Будет ли на спортсе освещаться чемпионат самарской области?
Нет, не будем. Мало заинтересованных
0
0
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