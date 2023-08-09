Дест о ментальном здоровье футболистов: «Люди хотят знать о нашей личной жизни, фотографироваться – это не обычная работа»

Теги сборная США по футболу Барселона Ла Лига Серджиньо Дест Здоровье Футбол

Серджиньо Дест высказался о психологических проблемах футболистов.

«Я лишь хочу, чтобы в США меня запомнили как одного из лучших и самых техничных крайних защитников страны. Я хочу, чтобы весь мир знал: я чувствую, что у меня большой потенциал, но иногда мне не хватает стабильности на клубном уровне. В личной жизни происходит много всего, и иногда бывает трудно сосредоточиться. Мой приоритет – показать лучшую версию себя, и тогда меня запомнят после окончания карьеры.

Люди хотят знать о нашей личной жизни, фотографироваться – это не то же самое, что обычная работа. Очевидно, что это часть нашей работы, но психологически это всегда очень сложно. Мы не может позволить себе дойти до нервного срыва, ведь нам нужно представлять свой клуб. Иногда бывает тяжело, когда люди не знают, что происходит. Единственное, что я могу сделать – это посмеяться над этим», – сказал защитник «Барселоны» в интервью CBS Sports Golazo.

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14 комментариев

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Bazilic
Ну иди на завод работать, в чем проблема?
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Ллб
Ответ Bazilic
Ну иди на завод работать, в чем проблема?
Ну тогда бы он говорил, что-то в стиле: Вы знаете , работать на заводе -- это не одно и тоже , что быть известным футболистом. Приходишь домой после двух смен -- спину ломит, руки отваливаются . Хочешь пойти в душ, а тут жена пилит , что денег мало и мне надо искать вторую работу.......
+6
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+6
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Bazilic
Ответ napoli_14
Тут как тут заводчане вылезли) Сам-то после смены пишешь?
Даже если так, то это что-то стыдное?
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+4
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Bazilic
Ответ 6tspey7tb5
Пусть едет в свой Детройт работать на заводе Форд. Хмм….Хотя подожди
В Детройте еще можно рэпом заняться)
+3
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+3
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Bazilic
Ну иди на завод работать, в чем проблема?
так этому кривоногому и надо на завод. зачем он в футбол пошел не понятно. хотя на заводе такие бестолковые никому не нужны
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Где ваше прошлое?
Сержик, держись, все впереди!
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xDe xDe
Футболист - всегда публичный человек. Чем он известнее, тем автоматически публичнее. Естественно, есть определённые грани разумного (которые если не болельщики перейдут, то уж точно журналисты), есть и "закрытые" игроки в плане личной жизни (как Бэйл, например, и его это не портит) - однако, если трудно справляться с обратной стороной известности и больших контрактов, то тогда и соваться вот в это всё не стоило.
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ivannumber1
Так и зряплата, ой зарплата, у Вас не как у обычных работяг. Как бы разница доxxxлиардная.

Грех жаловаться футболёрам)
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Артём Сергеев
фотграфироваться это "работа" , а я и не знал как тяжело цирковым оьезьянкам
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6tspey7tb5
Ответ Bazilic
Ну иди на завод работать, в чем проблема?
Пусть едет в свой Детройт работать на заводе Форд. Хмм….Хотя подожди
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6tspey7tb5
Ответ Bazilic
В Детройте еще можно рэпом заняться)
И как наш Антошка первым крутить и ножом крутить))) а так это уже город призрак.
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AnMe
Ответ xDe xDe
Футболист - всегда публичный человек. Чем он известнее, тем автоматически публичнее. Естественно, есть определённые грани разумного (которые если не болельщики перейдут, то уж точно журналисты), есть и "закрытые" игроки в плане личной жизни (как Бэйл, например, и его это не портит) - однако, если трудно справляться с обратной стороной известности и больших контрактов, то тогда и соваться вот в это всё не стоило.
Предполагаю, что люди не совсем осознают всю неприятность этой стороны популярности, пока не столкнутся с данной проблемой лицом к лицу.
+1
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xDe xDe
Ответ AnMe
Предполагаю, что люди не совсем осознают всю неприятность этой стороны популярности, пока не столкнутся с данной проблемой лицом к лицу.
Вероятно, да. Но у них перед глазами десятки примеров, когда медийные страдали из-за этого. Если, конечно, человек не живёт в своём манямирке, не глядя дальше собственного носа. Такое отношение к жизни, к сожалению, сверхраспространённая штука.
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