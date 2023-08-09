Дест о ментальном здоровье футболистов: «Люди хотят знать о нашей личной жизни, фотографироваться – это не обычная работа»

Серджиньо Дест высказался о психологических проблемах футболистов.

«Я лишь хочу, чтобы в США меня запомнили как одного из лучших и самых техничных крайних защитников страны. Я хочу, чтобы весь мир знал: я чувствую, что у меня большой потенциал, но иногда мне не хватает стабильности на клубном уровне. В личной жизни происходит много всего, и иногда бывает трудно сосредоточиться. Мой приоритет – показать лучшую версию себя, и тогда меня запомнят после окончания карьеры.

Люди хотят знать о нашей личной жизни, фотографироваться – это не то же самое, что обычная работа. Очевидно, что это часть нашей работы, но психологически это всегда очень сложно. Мы не может позволить себе дойти до нервного срыва, ведь нам нужно представлять свой клуб. Иногда бывает тяжело, когда люди не знают, что происходит. Единственное, что я могу сделать – это посмеяться над этим», – сказал защитник «Барселоны» в интервью CBS Sports Golazo.

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