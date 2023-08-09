Антон Фердинанд призвал останавливать матчи в случае расистских оскорблений: «Игрок не может уйти с поля, это не в наших силах»

Теги Антон Фердинанд Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии дискриминация Футбол

Антон Фердинанд призвал останавливать матчи в случае расистских оскорблений.

«Я не раз подвергался расистским оскорблениям на поле. Игрок, если кто-то оскорбляет его на расовой почве, не может уйти с поля. Это не в наших силах. Футболист мыслит так: «Если я уйду, они выиграют. Я один из лучших игроков, и они хотят, чтобы я ушел».

Я не говорю, что это правильно, я просто говорю, что так устроено мышление футболиста. Решение об уходе с поля не может быть только его решением.

Если я в раздевалке на «Уэмбли» и Гарет Саутгейт говорит: «Кто хочет уйти?», я не подниму руку, потому что знаю, что меня ждет. Вы, ребята [из медиа], узнаете, кто сказал, что не хочет выходить на поле, и что будет с этим человеком? Над ним будут издеваться.

Если же глава Футбольной ассоциации Англии зайдет в раздевалку и скажет: «Гарет, игроки не выходят на поле, и мы, FA, сделаем заявление, в котором скажем, что сняли футболистов с игры, они тут ни при чем», – вот тогда мы начнем видеть изменения», – сказа экс-игрок «Вест Хэма» и «Куинз Парк Рейнджерс»

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17 комментариев

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CriminalJoint62
Терри мало назвал его обезьяной, надо было еще с его женой переспать
+15
-2
+13
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Этот Райола хочет денег
А какие гарантии, что это не будет использовано для влияние кем-либо на неудачный ход игры своего клуба? Представьте, идет матч чемпа или ЛЧ, условный Юве побеждает условный ПСЖ, до конца матча 5 минут и тут с трибун-....... Дембеле. И все!
+12
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+12
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Геннадий Киселев
Может лучше оставить 22 белых футболёров на поле? И проблемы уйдут сами по себе. А чоколаднообразнонеполноценные в чемпионат, к примеру, Нигерии. Там их точно никто угнетать не будет.
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Momos
Какие нежные негры пошли. Великие Эйсебио и Пеле были достаточно уверены в себе, чтобы не обращать внимание на дураков, пытающихся их задеть. Великий Роберто Карлос сам троллил в ответ, кинувших в него бананом, а у современных слезки, сопли и рассказы, как сильно это их задевает. Вам же не по 10 лет, чтобы вас так легко из колеи было выбить.
+4
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+4
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Барберис
Почему негры постоянно поднимают расисткую тему, и не позволяют людям забыть слово расизм?
Почему они делят людей по цвету кожи, и обвиняют в этом европейцев?
Именно европейцы под ударом, ибо от соития белого и черного рождается цветной, а не белый.
То есть, европеидная раса под угрозой исчезнования, через тысяча лет по подсчетам некоторых центров, где кстати работают и черные, белых останется от 15 до 20 процентов, что будет "психологическим" барьером, а дальше всё не остановить.
А тут негры не довольны.
И поднимают тему расизма.
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red hikkikomori
Ответ Momos
Какие нежные негры пошли. Великие Эйсебио и Пеле были достаточно уверены в себе, чтобы не обращать внимание на дураков, пытающихся их задеть. Великий Роберто Карлос сам троллил в ответ, кинувших в него бананом, а у современных слезки, сопли и рассказы, как сильно это их задевает. Вам же не по 10 лет, чтобы вас так легко из колеи было выбить.
Карлос вообще-то плакал, это Алвес в ответ съел брошенный банан
+3
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Tiestorzn17
Негра назвали негром и из за этого надо игру останавливать - да п*дц, дальше жирные взбунтуются что ли?!
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raiska123
Тебе сейчас расскажут что расистов не существует и это вы сами придумали
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Артем Галкин
Старина сума бы сошел,узнай что про имя Антон в РФ есть.
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justburn
Тогда уж останавливайте в случае любых оскорблений. Ну а если серьезно - пускай стюарды работают лучше и жестче, раз это такая большая проблема.
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max bogomazov
Можно вообще белых игроков исключить из футболка чтобы черных никто не оскорблял
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Jan Paskel
Ответ Этот Райола хочет денег
А какие гарантии, что это не будет использовано для влияние кем-либо на неудачный ход игры своего клуба? Представьте, идет матч чемпа или ЛЧ, условный Юве побеждает условный ПСЖ, до конца матча 5 минут и тут с трибун-....... Дембеле. И все!
да так не будет, это просто популизм и влажные мечты в т.ч. и изза Твоих тезисов
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