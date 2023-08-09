Антон Фердинанд призвал останавливать матчи в случае расистских оскорблений: «Игрок не может уйти с поля, это не в наших силах»

Антон Фердинанд призвал останавливать матчи в случае расистских оскорблений.

«Я не раз подвергался расистским оскорблениям на поле. Игрок, если кто-то оскорбляет его на расовой почве, не может уйти с поля. Это не в наших силах. Футболист мыслит так: «Если я уйду, они выиграют. Я один из лучших игроков, и они хотят, чтобы я ушел».

Я не говорю, что это правильно, я просто говорю, что так устроено мышление футболиста. Решение об уходе с поля не может быть только его решением.

Если я в раздевалке на «Уэмбли» и Гарет Саутгейт говорит: «Кто хочет уйти?», я не подниму руку, потому что знаю, что меня ждет. Вы, ребята [из медиа], узнаете, кто сказал, что не хочет выходить на поле, и что будет с этим человеком? Над ним будут издеваться.

Если же глава Футбольной ассоциации Англии зайдет в раздевалку и скажет: «Гарет, игроки не выходят на поле, и мы, FA, сделаем заявление, в котором скажем, что сняли футболистов с игры, они тут ни при чем», – вот тогда мы начнем видеть изменения», – сказа экс-игрок «Вест Хэма» и «Куинз Парк Рейнджерс»

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