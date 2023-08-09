Экс-тренер «Борнмута» О′Нил возглавил «Вулвс». Контракт – на 3 года

Теги Гари О′Нил премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

«Вулверхэмптон» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Гари О′Нил. Он подписал контракт на 3 года. 

О′Нил сменил на посту главного тренера «Вулвс» Хулена Лопетеги – контракт с испанским специалистом был расторгнут вчера. 

Ранее О′Нил возглавлял «Борнмут». Он руководил командой с 2022 по 2023 год и помог ей сохранить место в АПЛ

Изображение: twitter.com/Wolves

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5 комментариев

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doomjitsu
Ответ doomjitsu
Братишка Шакилла О’Нила
Спортс даже хотел предостеречь меня перед отправкой комментария, но я по-нордически собираюсь принять все минусы
+8
-1
+7
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doomjitsu
Братишка Шакилла О’Нила
+6
-1
+5
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кuraakula belov
Борнмут с ним был внезапно крепок, но удивлюсь если волки упадут в шип
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