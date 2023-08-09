Экс-тренер «Борнмута» О′Нил возглавил «Вулвс». Контракт – на 3 года
«Вулверхэмптон» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Гари О′Нил. Он подписал контракт на 3 года.
О′Нил сменил на посту главного тренера «Вулвс» Хулена Лопетеги – контракт с испанским специалистом был расторгнут вчера.
Ранее О′Нил возглавлял «Борнмут». Он руководил командой с 2022 по 2023 год и помог ей сохранить место в АПЛ.
Изображение: twitter.com/Wolves
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