«Спартаку» интересен Балерди. Защитник не хочет в Россию и не уйдет из «Марселя» этим летом

Теги Спартак Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Спорт-Экспресс Леонардо Балерди Футбол

«Спартаку» интересен защитник «Марселя».

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб заинтересован в подписании Леонардо Балерди. Однако осуществить трансфер будет непросто из-за высоких требований игрока по зарплате.

Кроме того, как сообщает Metaratings.ru, представители футболиста дали понять, что аргентинец не настроен ехать в Россию.

По данным Sport24, красно-белые еще не связывались с «Марселем» по поводу трансфера Балерди. Защитник не покинет французский клуб, даже если поступит предложение от «Спартака». Трансфер аргентинца этим летом невозможен. 

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20 комментариев

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Алексей Афонин
Спартак не связывался, игрок уходить не хочет. Но Сопртс написал об этом...
+77
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Дмитрий Чадаев
Если он не хочет уходить, зачем постить?
+27
0
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Отличная новость, в стиле sports.ru....
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Сергей Круглов
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий скрыт
Написано все верно, а ненужный это твой комент
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Slava=Spartak
Заберите лучше обратно Жиго оттуда
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Misson
Ответ Владимир Шипицын
очень интересуюсь Эльзой Джин и Сашей Грей...жаль они про меня не знают и вряд ли интересуются🤭😂😂😂
Вы легко их можете заинтересовать. Найдите человека, умеющего держать в руках камеру, одолжите пару софитов, снимите за городом более-менее приличную дачу и связывайтесь с менеджерами девушек на предмет съемки короткого фильма с незатейливым сюжетом. Оплатите их перелет и проживание в гостинице, возьмите справку от венеролога о том, что здоровы. И всё, девушки на один день ваши. Обойдется всё удовольствие в 15 тыс. зеленых, если постараться, то и в 12 уложитесь. Не такая уж и большая сумма ради реализации своей мечты юношества.)
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Владимир Шипицын
очень интересуюсь Эльзой Джин и Сашей Грей...жаль они про меня не знают и вряд ли интересуются🤭😂😂😂
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ТимТалер
Рябчук тоже вроде не хотел. Санчес сомневался. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !)
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Посторонним В
Ответ Алексей Афонин
Спартак не связывался, игрок уходить не хочет. Но Сопртс написал об этом...
Я заинтересован в Скарлет Йохансон. Но охмурить ее будет сложно из-за высоких требований по зарплате, к тому же она не хочет ехать ко мне в однушку))
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Егор
Ответ Дмитрий Чадаев
Если он не хочет уходить, зачем постить?
Эта их работа Главное написать они за это деньги получают!!!!
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Алексей Маликов
Мне переодически интересен спортс.ру.... И я даже зарегистрировался на этом ресурсе. Но читаю всё реже и режё, а скорее всего скоро и вовсе перестану читать. Вот такая у меня на эту заметку реакция. Норм?
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Veseliy Molo4nik
Умоляю, заберите, пожалуйста. Готов лично встретить его в аэропорту и довезти куда надо
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brig_Mercury
Понятно, сегодня в Спартак не переходит футболист на букву Б. Завтра будет видимо на В или С.
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Юрий Евсеев
Ясно, понятно. Ждём хороших новостей. 😁
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Денис Ширинов
Там защ один есть, он в россию никогда не поедет, спортс : « супер, ща погоди, накинем на вентилятор»)
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Атакующий Юран
В Марселе есть ещё один хороший защитник 🤫
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Иван Афонин
Ответ Алексей Афонин
Спартак не связывался, игрок уходить не хочет. Но Сопртс написал об этом...
Жаль, что не придёт
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Сергей Жарковский
Зачем нести ахинею, мало ли кто кем интересуется!
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