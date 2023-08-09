«Спартаку» интересен Балерди. Защитник не хочет в Россию и не уйдет из «Марселя» этим летом
«Спартаку» интересен защитник «Марселя».
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб заинтересован в подписании Леонардо Балерди. Однако осуществить трансфер будет непросто из-за высоких требований игрока по зарплате.
Кроме того, как сообщает Metaratings.ru, представители футболиста дали понять, что аргентинец не настроен ехать в Россию.
По данным Sport24, красно-белые еще не связывались с «Марселем» по поводу трансфера Балерди. Защитник не покинет французский клуб, даже если поступит предложение от «Спартака». Трансфер аргентинца этим летом невозможен.
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