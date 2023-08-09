Даниил Фомин: «Я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние 3 года. Стараюсь двигаться вперед вместе с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин считает себя одним из самых стабильных игроков Мир РПЛ.

– После неудачного старта сезона что-то менялось в подготовке и тактике перед игрой с «Зенитом»? Или просто улучшали то, что не до конца работало в прошлых матчах?

– Никаких разборов полетов не было. Наоборот, работаем, верим в то, что делаем. Да, где-то ошибаемся, но надо играть в футбол, верить в себя и получать удовольствие. Так что никакой паники в течение недели перед выездом в Питер не было.

Да, обидно, что в Самаре не вытерпели, сыграли 3:3, упустили победу. Но так бывает. Главное было верить в свои силы.

В итоге мы приехали в Питер и в первом тайме довольно неплохо играли – дважды забили, были еще подходы к воротам «Зенита». Может, не все из них выжали. Но в целом все нормально.

– А у вас лично была паника из-за неудач?

– По себе скажу, что чувствую себя достаточно уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень, стабильность и двигаться вперед вместе с «Динамо», – сказал Фомин.

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37 комментариев

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Mihail0910
Стабильно стал мазать с пенальти
+34
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+34
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savik-A.M.
стабильный игрок сборной последних трёх лет - звучит как прикол
+33
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+33
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Apol
После таких слов обычно происходит все ровно наоборот. Не сглазь
+24
0
+24
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Caniball
Выскажу свое мнение:
У него был удачный сезон 21/22 до не забитого пенальти в кубке и не удачный сезон 22/23.
О какой стабильности он говорит?!
+13
-1
+12
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Мартинелли
Ответ Caniball
Выскажу свое мнение: У него был удачный сезон 21/22 до не забитого пенальти в кубке и не удачный сезон 22/23. О какой стабильности он говорит?!
Стабильно на низком уровне играет - стабильность все таки
+12
0
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Никита Самарин
Ответ Mihail0910
Стабильно стал мазать с пенальти
Откровенно говоря, после финала кубка в Лужниках (промазанный пенальти в концовке очень сильно повлиял) случился заметный спад, от которого он только начинает отходить.
+9
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Caniball
Ответ Никита Самарин
Откровенно говоря, после финала кубка в Лужниках (промазанный пенальти в концовке очень сильно повлиял) случился заметный спад, от которого он только начинает отходить.
Вот-вот.
Такое же ощущение.
Морально просел от этого и игра хуже стала.
+6
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Сергей48
Ещё и очень скромный)))
+5
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Дмитрий Чадаев
конец прошлого сезона был не в его пользу. Надеюсь, исправиться
+5
-1
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Mihail0910
Ответ Никита Самарин
Откровенно говоря, после финала кубка в Лужниках (промазанный пенальти в концовке очень сильно повлиял) случился заметный спад, от которого он только начинает отходить.
Фомин сейчас никакой, поэтому любое более менее результативное действие будет оцениваться высоко, примерно как и у Классена в Спартаке
+3
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Владимир Никаноров
По поводу твоей стабильности это ты загнул она пошатнулась когда не забил пенальти Спартаку в финале кубка и дальше пошло в игре всё не так... скромность видимо это не твоё...
+2
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Артем Русанов
Что за самомнение у этого ноунейма 😳 он даже по меркам нашей лиги не звезда
+3
-1
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vital_23
А еще я очень скромный и красивый, добавил Фомин
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карабашка
И один из самых скромных.
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Spartakus1984
Перестал прогрессировать
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валя_стакан
Если ему это психологически помогает верить в свои силы то пусть так и будет.
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RAMIK
Средний Игрок считаю для РПЛ
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Dinamik1
Что то не похоже на Фомина.Вроде с виду скромняга.У губера научился себя нахваливать.Так того все болелы не переваривают.
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Ярик01
Ответ Дмитрий Никифоров
судя по статистике за 2023 год, из 1735 минут игрового времени 3 гола, 3 Г+П и 3 ЖК-действительно стабильность!
Он все же больше опорник, поэтому претензии по количеству голевых действий минимальные.
А вот малое число ЖК вкупе со слабой игрой говорит о том, что так себе опорник
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S<>M
главное скромный
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Я - головка от будильника "Заря". У нас в детстве так говорили про якающих.

Поколение ЕГЭ не в курсе, видимо.
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Caniball
Ответ Мартинелли
Стабильно на низком уровне играет - стабильность все таки
В таком контексте да, безусловно!
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Пользователь Имени
Идеальный "сын маминой подруги" )
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TFP_Sports
на дно
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Олег Сагайдачный
Что он подрузамевает под словом "скромный"? Конечно не Дзюба, но и скромняшка раз такого мнения о себе.
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