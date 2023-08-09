Даниил Фомин: «Я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние 3 года. Стараюсь двигаться вперед вместе с «Динамо»

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин считает себя одним из самых стабильных игроков Мир РПЛ.

– После неудачного старта сезона что-то менялось в подготовке и тактике перед игрой с «Зенитом»? Или просто улучшали то, что не до конца работало в прошлых матчах?

– Никаких разборов полетов не было. Наоборот, работаем, верим в то, что делаем. Да, где-то ошибаемся, но надо играть в футбол, верить в себя и получать удовольствие. Так что никакой паники в течение недели перед выездом в Питер не было.

Да, обидно, что в Самаре не вытерпели, сыграли 3:3, упустили победу. Но так бывает. Главное было верить в свои силы.

В итоге мы приехали в Питер и в первом тайме довольно неплохо играли – дважды забили, были еще подходы к воротам «Зенита». Может, не все из них выжали. Но в целом все нормально.

– А у вас лично была паника из-за неудач?

– По себе скажу, что чувствую себя достаточно уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень, стабильность и двигаться вперед вместе с « », – сказал .

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