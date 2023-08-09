Сенников о «Зените»: «Пройдет 2-3 тура – и он окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть»

Дмитрий Сенников рассказал, когда «Зенит» наберет форму.

« ы немножко забуксовали и постараются выиграть сейчас в Кубке у «Крыльев Советов». То, что матч будет проходить в Самаре, для таких команд, как «Зенит», не имеет значения. Какая ему разница, где играть?

Почему «Зенит» не очень хорошо стартовал в чемпионате? Видно, что у него игроки не набрали оптимальную форму. Тот же Марио Фернандес ее не набрал, а Вендел только начал тренироваться.

Я думаю, пройдет два-три тура – и «Зенит» окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть», – сказал бывший защитник «Локомотива».

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