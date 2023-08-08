АПЛ расследует выплаты «Челси» офшорным компаниям при Абрамовиче. Клубу грозит снятие очков и штраф

АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Романе Абрамовиче.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на The Times, новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций в процессе поглощения и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), Премьер-лигу и УЕФА.

Несмотря на то, что возможное нарушение правил имело место при Абрамовиче, «Челси» может получить жесткое наказание от АПЛ в виде штрафа и лишения очков.

Источники, знакомые с делом, заявили, что были выявлены платежи примерно шести офшорным компаниям. Выплаты, исчисляемые миллионами, предположительно были связаны с трансферами игроков, которые не регистрировали в рамках финансовой отчетности перед FA, АПЛ и УЕФА.

Кроме того, некоторые из офшорных компаний были связаны с футбольными агентами и посредниками, а некоторые с Россией, хотя установить, кто стоит за другими компаниями, пока не удалось.

Напомним, весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули. Группа владельцев «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года.

«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче. Их выявили при Боули

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