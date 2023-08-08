АПЛ расследует выплаты «Челси» офшорным компаниям при Абрамовиче. Клубу грозит снятие очков и штраф

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович УЕФА происшествия Футбольная ассоциация Англии финансовый фэйр-плей деньги Футбол

АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Романе Абрамовиче.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на The Times, новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций в процессе поглощения и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), Премьер-лигу и УЕФА.

Несмотря на то, что возможное нарушение правил имело место при Абрамовиче, «Челси» может получить жесткое наказание от АПЛ в виде штрафа и лишения очков.

Источники, знакомые с делом, заявили, что были выявлены платежи примерно шести офшорным компаниям. Выплаты, исчисляемые миллионами, предположительно были связаны с трансферами игроков, которые не регистрировали в рамках финансовой отчетности перед FA, АПЛ и УЕФА.

Кроме того, некоторые из офшорных компаний были связаны с футбольными агентами и посредниками, а некоторые с Россией, хотя установить, кто стоит за другими компаниями, пока не удалось.

Напомним, весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули. Группа владельцев «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года.

«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче. Их выявили при Боули

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20 комментариев

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Today I feel Qatari
ФК Мем :))
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tusiel
че-то вспомнилась бухгалтерша Омовича из "Рок-н-Рольщика"
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Клирик
Какие же они секретные, если сами АПЛ в курсе?))
За собой подтирать надо вовремя...
+4
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Tiestorzn17
Решили добить клуб, понятно
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El_Rey
Ответ Клирик
Какие же они секретные, если сами АПЛ в курсе?)) За собой подтирать надо вовремя...
Судя по новости они сами и рассказали)
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ponso
В Челси любят амортизацию. Размажут эти денежные штрафы и лишённые очки на несколько лет.
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Подкат Пенальтьевич
Их сразу в Чемпионшип надо было отправить, а не разрешать продавать
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Манковский
Ромка же идеальным функционером был по легенде.
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Любезный Коссутий
давно пора. еще бы желательно расследовать судьбу полутора миллиардов, которые им Ромка накидал за все эти годы
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GuruFutbola
По фк шапито давно чемпионшип плачет, надеюсь дождемся в этом сезоне, эх, а так хотелось посмотреть на их потуги в лиге конференций)
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Scorpio
очищение пердивом?
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Ярик01
Абраму и так клуб был должен 2 миллиарда, а они ещё в офшоры свои же деньги выводили?
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Obdob
пора Челси пройти очищение Шипом
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<~Inter~>
такие сделки можно в любом клубе найти. Боули просто пытается заработать репутацию перед ФА и УЕФА
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История и ДРУГОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Фк Мем, официально, с сезона 2022/23
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Люди Как люди
Читаю коменты и думаю,кого больше сотрудников ФА которые против Челси или хейтеров?
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llolishe
Челска- клуб ,который начнет сезон с -3 балла перед первым туром пхахахаха
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Cruel Snake
Ответ Today I feel Qatari
ФК Мем :))
Комментарий удален пользователем
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Cruel Snake
Ответ Игорь Климов
Вот теперь и Абрамовича будут трясти за его делишки, и этот клуб-мем под названием Челси, ждём продолжение)
Игорь, подожди, ФК Мем это же «Барселона»!Ты за последние годы новости о них почитай с 😂😂😂 умрёшь
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