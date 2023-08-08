Уокер продлит контракт с «Ман Сити». Клуб уверен, что сохранит и Кайла, и Бернарду Силву

Кайл Уокер близок к продлению контракт с «Манчестер Сити».

По данным Фабрицио Романо, защитник получил заманчивое предложение и собирается его принять.

Ранее сообщалось, что у футболиста была устная договоренность с «Баварией» о контракте.

Источник отмечает уверенность « » в том, что клубу удастся сохранить и , и .

Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER