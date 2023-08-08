Уокер продлит контракт с «Ман Сити». Клуб уверен, что сохранит и Кайла, и Бернарду Силву
Кайл Уокер близок к продлению контракт с «Манчестер Сити».
По данным Фабрицио Романо, защитник получил заманчивое предложение и собирается его принять.
Ранее сообщалось, что у футболиста была устная договоренность с «Баварией» о контракте.
Источник отмечает уверенность «Сити» в том, что клубу удастся сохранить и Уокера, и Бернарду Силву.
Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь.
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