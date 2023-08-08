Уокер продлит контракт с «Ман Сити». Клуб уверен, что сохранит и Кайла, и Бернарду Силву

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кайл Уокер Бернарду Силва Футбол

Кайл Уокер близок к продлению контракт с «Манчестер Сити».

По данным Фабрицио Романо, защитник получил заманчивое предложение и собирается его принять.

Ранее сообщалось, что у футболиста была устная договоренность с «Баварией» о контракте.

Источник отмечает уверенность «Сити» в том, что клубу удастся сохранить и Уокера, и Бернарду Силву.

Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь

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18 комментариев

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Febos_
фанаты Баварии ведь до сих пор думают что им по силам подписать любого игрока в Европе , очень наивные люди которые живут в своем мирке ( в плане футбола конечно же)
+20
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ponso
Ответ андрей быцюк
у вас тоже дебильные видео с рекламой появились когда открываешь приложение, которые нельзя скрыть?
Наконец никакой футбол не будет мешать смотреть рекламу.
+10
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+10
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ман сити фейк
Отлично
+2
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андрей быцюк
у вас тоже дебильные видео с рекламой появились когда открываешь приложение, которые нельзя скрыть?
+4
-2
+2
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Beyond
После ухода Салихамиджича, Бавария стала как девушка легкого поведения для других. Все обещают, но никто не женится.
+1
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Дмитрий Чадаев
Хорошая новость! Хороший защитник!
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mr.birik
Вот тебе и устная договорённость …
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Спартак Уокер
Очень хорошо это 2 важных игрока для Сити
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djoka joke
крутой Уокер
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deGob
Красавец Кайл !!! Лучший на своей позиции!
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Эксперимент
Для Сити лучше оставить "старичков", а то весь состав сразу обновить будет не очень хорошо и много времени на адаптацию.
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#SharkTeam
Ответ Фруктовый Кефир
Я вас умоляю. Уокер футболист уровня праймового Комбарова. Он им вообще не нужен, тем более в предпенсионном возрасте. Не нужно верить журналистам. Более чем уверен, немцы и предложение по нему не делали. Пусть до конца карьеры играет в арабском мешке
Праймового Комбарова возил мертенс. Уокер даже в предпенсионном норм стоит против лучших вингеров Европы.
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