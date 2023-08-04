«Ман Сити» сделал Уокеру улучшенное предложение о продлении контракта. «Бавария» опасается, что купить защитника не выйдет

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Футбол

«Манчестер Сити» предпринял новую попытку сохранить Кайла Уокера.

Как передает The Athletic, «горожане» направили защитнику второе предложение о продлении контракта. Оно содержит улучшенные условия относительно первого, которое было отвергнуто в июне.

«Бавария», заинтересованная в приобретении англичанина, опасается, что добиться оформления его трансфера не удастся. Руководство недовольно тем, что в переговорах с «Манчестер Сити» нет прогресса.

Сообщалось, что мюнхенцы предлагали Уокеру контракт по схеме «2+1», чем разозлили некоторых ветеранов команды.

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6 комментариев

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крутой Уокер
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А может Баварии хватит покупать воспитанников Тоттенхэма? А то не дай Бог за Армандо Брою заплатят 50 млн и закидают его деньгами, а он нужен еще Челси.
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Кайлу 33, но физика в порядке.
Если Уокер и Силва уйдут, то полностью правую бровку придётся менять.
Если бы Хакими взяли, то решили бы проблему(хорошо играет в пас, хорошая скорость, не тупит в позиционке и забивал прилично (но вряд ли псж отдадут) попросят,наверное чересчур!
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Опять новости придумываем?)
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