«Ман Сити» сделал Уокеру улучшенное предложение о продлении контракта. «Бавария» опасается, что купить защитника не выйдет
«Манчестер Сити» предпринял новую попытку сохранить Кайла Уокера.
Как передает The Athletic, «горожане» направили защитнику второе предложение о продлении контракта. Оно содержит улучшенные условия относительно первого, которое было отвергнуто в июне.
«Бавария», заинтересованная в приобретении англичанина, опасается, что добиться оформления его трансфера не удастся. Руководство недовольно тем, что в переговорах с «Манчестер Сити» нет прогресса.
Сообщалось, что мюнхенцы предлагали Уокеру контракт по схеме «2+1», чем разозлили некоторых ветеранов команды.
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Если Уокер и Силва уйдут, то полностью правую бровку придётся менять.
Если бы Хакими взяли, то решили бы проблему(хорошо играет в пас, хорошая скорость, не тупит в позиционке и забивал прилично (но вряд ли псж отдадут) попросят,наверное чересчур!