«Ман Сити» сделал Уокеру улучшенное предложение о продлении контракта. «Бавария» опасается, что купить защитника не выйдет

«Манчестер Сити» предпринял новую попытку сохранить Кайла Уокера.

Как передает The Athletic, «горожане» направили защитнику второе предложение о продлении контракта. Оно содержит улучшенные условия относительно первого, которое было отвергнуто в июне.

« », заинтересованная в приобретении англичанина, опасается, что добиться оформления его трансфера не удастся. Руководство недовольно тем, что в переговорах с « » нет прогресса.

Сообщалось, что мюнхенцы предлагали контракт по схеме «2+1», чем разозлили некоторых ветеранов команды.

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