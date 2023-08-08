«Тоттенхэм» купил защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 50 млн евро
Микки ван де Вен стал игроком «Тоттенхэма».
Лондонский клуб объявил о трансфере 22-летнего защитника. Футболист подписал контракт сроком на 6 лет, в новом клубе он будет играть под 37-м номером.
Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят «Вольфсбургу» 50 миллионов евро за ван де Вена.
Ван де вен играл за «Вольфсбург» с 2021 года. В составе немецкой команды он провел 41 матч, отличившись 1 голом и 3 ассистами.
Подробную статистику нидерландского защитника можно найти здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
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