«Тоттенхэм» купил защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 50 млн евро

Микки ван де Вен стал игроком «Тоттенхэма».

Лондонский клуб объявил о трансфере 22-летнего защитника. Футболист подписал контракт сроком на 6 лет, в новом клубе он будет играть под 37-м номером.

Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят « » 50 миллионов евро за .

Ван де вен играл за «Вольфсбург» с 2021 года. В составе немецкой команды он провел 41 матч, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Подробную статистику нидерландского защитника можно найти здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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