«Тоттенхэм» купил защитника «Вольфсбурга» ван де Вена за 50 млн евро

Теги Вольфсбург премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Тоттенхэм Микки ван де Вен Футбол

Микки ван де Вен стал игроком «Тоттенхэма».

Лондонский клуб объявил о трансфере 22-летнего защитника. Футболист подписал контракт сроком на 6 лет, в новом клубе он будет играть под 37-м номером. 

Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят «Вольфсбургу» 50 миллионов евро за ван де Вена

Ван де вен играл за «Вольфсбург» с 2021 года. В составе немецкой команды он провел 41 матч, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Подробную статистику нидерландского защитника можно найти здесь

Фото: tottenhamhotspur.com

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24 комментария

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Для защитников надо предоствлять другую статистику, а не голы и передачи. Все таки это не их профильные обязанности. Можно же наверное что то придумать. % выигранных единоборств, сколько раз его посадили на 5-ю точку. сколько привозов за сезон и т.д
+67
-1
+66
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Ну если они за такое бабло берут какого-то перца из Вольфсбурга, то жопить Кейна за 90 миллионов - это вполне обоснованно))
+27
-4
+23
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Ответ Hunt13
Для защитников надо предоствлять другую статистику, а не голы и передачи. Все таки это не их профильные обязанности. Можно же наверное что то придумать. % выигранных единоборств, сколько раз его посадили на 5-ю точку. сколько привозов за сезон и т.д
будет конечно спортс с такой статистикой заморачиваться))
+18
-1
+17
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Ответ Hunt13
Для защитников надо предоствлять другую статистику, а не голы и передачи. Все таки это не их профильные обязанности. Можно же наверное что то придумать. % выигранных единоборств, сколько раз его посадили на 5-ю точку. сколько привозов за сезон и т.д
+, конкретно по ван де вену можно было бы упомнять, что он является третьим самым быстрым защитником Бундеслиги (статистика максимальной скорости за прошлый сезон), причем он играет центрального, а быстрее него только фланговые Фримпонг и Девис
+7
-1
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Два года назад его купили за 3,5 млн...Вот это я понимаю бизнес:)
+7
-1
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Мда, ну и цены
+5
-2
+3
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Вот и нашего Леви развели на бабки, а говорили что это невозможно
+4
-2
+2
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А мог перейти в баварию за 5 млн по мутным схемам
+6
-4
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наконец-то нормальный защитник, еще один сезон с санчезом и дайером я не выдержу (
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Я его в фм в Спартак покупал за копейки, топ дэф
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Ответ che kaif
А мог перейти в баварию за 5 млн по мутным схемам
Не мог, зачем он Баварии?
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Цены, конечно, такие себе
+3
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Новый Мусса Дембеле
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долгожданная замена Супер Яна 🥳
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Вообще уже с ума все сошли за 22 летнего ноунейма аж 50 миллионов платить 🤦‍♂️
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2 трансфер за неделю, хорошо. Сегодня ещё одного должны объявить
С Микки целый месяц возились. Жаль, что сегодня не сыграет
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У парня один сезон приличный в составе середняка Бундеслиги, до этого второй дивизион Эредивизи. Не знаю, чем он так привлек шпор, что за него такую сумму выложили, но после Вертонгена и Алдервейрельда ни один ЦЗ в шпорах не показал свой уровень.
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ошалеть куда мир катится каких то тупых ноунеймов покупают за 50 млн
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Подписал себе бестрофейство на 6 лет
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Пару лет назад Вольфсбург купил его меньше 5 миллионов, а сейчас продали в 10 раз дороже
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Отлично, остался еще один цзшник, Тапсобу уже не возьмут, скорее всего
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А главное парень — белый. Пример для одного лондонского клуба
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