«Барселона» приглашала «Лацио» на Кубок Гампера, но передумала из-за ультраправых взглядов его фанатов. Руководство увидело угрозу имиджу «блауграны»

Теги Лацио премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига болельщики Тоттенхэм Политика Кубок Жоана Гампера Футбол

«Лацио» по политическим причинам не стал соперником «Барселоны» по матчу за Кубок Гампера.

Как передает CCMA, «блауграна» связывалась с римской командой насчет проведения игры, и стороны были близки к соглашению.

В определенный момент некоторые члены совета директоров указали на дурную репутацию болельщиков «орлов». После этого руководству «Барселоны» по его запросу был предоставлен отчет, в котором говорилось об исторической связи фанатов «Лацио» с ультраправыми политическими силами.

Было решено, что такой матч может навредить имиджу каталонцев.

В результате клуб Ла Лиги нашел нового соперника – им станет «Тоттенхэм». Игра за Кубок Гампера пройдет 8 августа.

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38 комментариев

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Arima Baki
это не они ультраправые, это вы ультралевые, особенно с вашими радужными логотипами
+65
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+34
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Алекс Самойлов
Ответ Ruslan Shulz
после поддержки лгбт про имидж можно и забыть
то есть когда ливер и баварка это делают , то ок ???
+25
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+14
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Tristan...
Ответ Arima Baki
это не они ультраправые, это вы ультралевые, особенно с вашими радужными логотипами
Поэтому надо рассматривать из списка команд, которые с такими же взглядами - Бавария, МЮ, Арсенал, Ливерпуль и тд.
+13
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+9
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Леван Мкртчян
Сколько же шизы на ветке....
Жуть
+21
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+7
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Е.Р.
Форца Лацио
+11
-4
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Ответ Барберис
Они в открытую обвиеяют Лацио в фашизме. Не мы. Они.
Так лациале этого и не скрывают.
+8
-2
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Влад Буковски
Ответ Gena Verdel
К сожалению, да. Руководству «Лацио» давно пора убрать из названия буквы S.S. и пожизненно банить за любой намек на фашизм/нацизм
Слова спортивное сообществе убрать?
У вас все в порядке с головой ?
+4
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Да Господи, какой имидж? То, что мертво, умереть не может
+4
-1
+3
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Sans Skeleton
Ответ Arima Baki
это не они ультраправые, это вы ультралевые, особенно с вашими радужными логотипами
положа руку на сердце - это две стороны одной медали. Нам такой футбол не нужен)))
+3
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Arima Baki
Ответ Леван Мкртчян
А что с Арсеналом? (Просто это единственный клуб на который Вы подписаны) Не зашкварно подписываться на клуб, тоже проводящий акции , с размахиванием ’радужных логотипов’?
так практически все в Европе этим занимаются и да я за болею Арсенал много десятилетий но перестану в тот же день когда они начнут сегрегацию на кто более ЛГБТшный а кто менее, и когда начнут на основе этого определят кто имеет право играть с ними а кто нет, если клуб за который я болею так сделает я его пошлю
+2
0
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Этот Райола хочет денег
Навредить имиджу каталонцев может ориентация на свое прошлое, поиск какого то особого днк как философского камня, панацею от всех проблем. И как следствие этого позорные вылеты и разгромы на международной арене за последние 8 лет
+7
-6
+1
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deadjoker
Ответ Фарид Харисов
Сначала пригласить Лацио, а потом задуматься об их фашистских ультрас — это как пригласить девушку, а затем задуматься, что у нее нет яиц и нужно отменить встречу.
Или наоборот есть :)) девушки там сейчас разные бывают
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myswordishatred
Ответ Gena Verdel
К сожалению, да. Руководству «Лацио» давно пора убрать из названия буквы S.S. и пожизненно банить за любой намек на фашизм/нацизм
И Башича расстрелять, а то смотри какой, под 88 номером играет.
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Евгений Фельдман
Ответ Леван Мкртчян
Сколько же шизы на ветке.... Жуть
да теперь тут везде так, сплошные гомофобы и расисты. спортс 2.0
+9
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Alex.Spurs
Ответ Евгений Фельдман
да теперь тут везде так, сплошные гомофобы и расисты. спортс 2.0
как будто когда-то было по-другому
+1
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санчос пономоревский
Ответ Леван Мкртчян
Сколько же шизы на ветке.... Жуть
Кто и где шиза? Я просто с деревни...
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Andrey Kulchitsky
Ответ Гусеконь
не говорите им о взглядах нынешних властей Украины
а какие там взгляды?
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Geronimo Good
Ответ Arima Baki
это не они ультраправые, это вы ультралевые, особенно с вашими радужными логотипами
Ну и хорошо.
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The Evil Within
Ответ Алекс Самойлов
то есть когда ливер и баварка это делают , то ок ???
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Kaka_GOAT
Правильный поступок, этот матч мог испортить имидж клуба.
Как раз Лацио в последнее годы пытается вернуться в топ Серии А и собирать новых болельщиков со всего мира.В этот период нельзя играть товарищеский матч против коррупционного ЛГТБ клуба
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Сергей Молодых
Боже мой! Кто там заговорил о репутации? Эта самая репутация протухла уже много лет назад.
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Сектор Джаза
Фанаты Лацио, конечно же, очень сильно расстроились и теперь планируют поменять свои взгляды)
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Гусеконь
не говорите им о взглядах нынешних властей Украины
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a2wai
Надо было приглашать Спартак.
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Xm.md
Имидж рычага и так ниже плинтуса
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