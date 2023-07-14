«Барселона» приглашала «Лацио» на Кубок Гампера, но передумала из-за ультраправых взглядов его фанатов. Руководство увидело угрозу имиджу «блауграны»

«Лацио» по политическим причинам не стал соперником «Барселоны» по матчу за Кубок Гампера.

Как передает CCMA, «блауграна» связывалась с римской командой насчет проведения игры, и стороны были близки к соглашению.

В определенный момент некоторые члены совета директоров указали на дурную репутацию болельщиков «орлов». После этого руководству «Барселоны» по его запросу был предоставлен отчет, в котором говорилось об исторической связи фанатов « » с ультраправыми политическими силами.

Было решено, что такой матч может навредить имиджу каталонцев.

В результате клуб нашел нового соперника – им станет « ». Игра за пройдет 8 августа.