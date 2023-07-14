«Барселона» приглашала «Лацио» на Кубок Гампера, но передумала из-за ультраправых взглядов его фанатов. Руководство увидело угрозу имиджу «блауграны»
«Лацио» по политическим причинам не стал соперником «Барселоны» по матчу за Кубок Гампера.
Как передает CCMA, «блауграна» связывалась с римской командой насчет проведения игры, и стороны были близки к соглашению.
В определенный момент некоторые члены совета директоров указали на дурную репутацию болельщиков «орлов». После этого руководству «Барселоны» по его запросу был предоставлен отчет, в котором говорилось об исторической связи фанатов «Лацио» с ультраправыми политическими силами.
Было решено, что такой матч может навредить имиджу каталонцев.
В результате клуб Ла Лиги нашел нового соперника – им станет «Тоттенхэм». Игра за Кубок Гампера пройдет 8 августа.
Жуть
У вас все в порядке с головой ?
Как раз Лацио в последнее годы пытается вернуться в топ Серии А и собирать новых болельщиков со всего мира.В этот период нельзя играть товарищеский матч против коррупционного ЛГТБ клуба