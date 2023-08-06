В Суперкубке Португалии 2023 нас ждет классическое противостояние между чемпионом страны лиссабонской «Бенфикой» и обладателем Кубка страны «Порту». Португальское футбольное первенство не входит в пятерку сильнейших в Европе, но его можно назвать лидером среди остальных европейских чемпионатов. Об этом говорит в последнее время и сила команд. Те же «Бенфика» и «Порту» в минувшем сезоне играли в плей-офф Лиги Чемпионов.

Суперкубок Португалии состоится в одном из самых древних, но при этом небольших городов страны — Авейру.

Поединок примет стадион Муниципал де Авейру, домашний для клуба «Бейра-Мар». Интересно, что число жителей города около 60 тысяч человек, и половину из них может вместить арена.

Матч состоится в среду, 9 августа, начало в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть прямую трансляцию матча

Матч будут транслировать многие каналы в Европе и за ее пределами, но, к сожалению, российские болельщики посмотреть матч не смогут. Каналы холдинга «Матч ТВ» игру титулованных португальских команд игнорируют. Желающие посмотреть Суперкубок Португалии в прямом эфире должны прибегнуть к альтернативным источникам просмотра. Таковыми могут быть сайты букмекерских контор, социальные сети или установка IPTV на вашем телевизоре. Еще один вариант смотреть футбол на нелегальных сайтах с помощью VPN.

«Бенфика» показала в прошлом году, что вновь готова стать флагманом португальского футбола. По сути команда стала чемпионом Португалии досрочно. Лишь в апреле «орлы» потерпели первое поражение в сезоне. На этот месяц пришелся спад команды, и тот же «Порту» в рамках чемпионата нанес поражение своему принципиальному сопернику. Отлично проводит «Бенфика» и трансферную кампанию. Новички в каждой линии: полузащитник Оркун Кекчю из «Фейеноорда», защитник Давид Юрасек из пражской «Славии» и в нападении чемпион мира Анхель Ди Мария.

Исходя, в том числе, из этого, букмекеры отдают преимущество «Бенфике». BetBoom на победу команды Рогера Шмидта предлагает коэффициент 2,26, успех «Порту» оценивается коэффициентом 3,30, коэффициент на ничью в основное время матча — 3,35.

Из другие котировок следует обратить внимание в сторону ставки на обладателя Суперкубка. Здесь в пользу «Бенфики» коэффициент 1,65, на победу «Порту» предлагается коэффициент 2,25. Матч обещает быть результативным, поэтому стоит обратить внимание на коэффициент в случае, если обе команды забивают — 1,83, если хотя бы одна не поразит ворота соперника, коэффициент — 1,99. В плане результативности букмекеры исходят из, минимум, двух забитых мячей. Можно рассмотреть не только тотал, но и котировки на фору. Коэффициенты следующие:

ТБ (2,5) — 2,06

ТМ (2,5) — 1,79

Ф1 (-0,5) — 2,20

Ф2 (+0,5) — 1,69

История противостояния «Бенфика» — «Порту»

Впервые команды встретились в 1935 году, тогда «Порту» принимал соперника на своем поле и выиграл со счетом 2 : 1. С тех пор сыграно 225 поединков и преимущество по победам у «драконов», а в матчах за Суперкубок Португалии оно и вовсе почти трехкратное. При этом «Бенфика» все равно остается самым титулованным клубом страны. Вот какая статистика личных встреч команд. Количество побед в Суперкубке Португалии указано в скобках.

Победы «Бенфики» — 75 (5)

Победы «Порту» — 92 (14)

Ничьи — 58 (7)

Самая крупная победа «Бенфики» — 12 : 2

Самая крупная победа «Порту» — 5 : 0

Как видите, в матчах за Суперкубок страны команды играли 26 раз. Причем в последний раз такая встреча проходила три года назад, и «Порту» выиграл со счетом 2 : 0. «Драконы» в целом владеют рекордом по числу побед в Суперкубке, на их счету 23 трофея, «Бенфика» выигрывала всего восемь раз. Зато ей нет равных по количеству титулов чемпиона страны — 38, и это тоже рекорд.

«Порту» также в межсезонье сумел усилиться, но все же команда Сержиу Консейсау не делала таких серьезных приобретений, как ее соперник. На бумаге перед сезоном «орлы» остаются фаворитом чемпионата и любого другого турнира. Тем более если вышеназванные новички сходу вольются в команду и будут демонстрировать свой лучший уровень. При этом интересна еще и такая статистика. Начиная с августа 2019 года команды сыграли одиннадцать матчей, и за это время «Бенфика» выиграла лишь один поединок, который состоялся в прошлом сезоне. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних встреч команд между собой.

Примейра. 07.04.2023, «Бенфика» — «Порту» — 1 : 2

Примейра. 21.10.2022, «Порту» — «Бенфика» — 0 : 1

Примейра. 07.05.2022, «Бенфика» — «Порту» — 0 : 1

Примейра. 30.12.2021, «Порту» — «Бенфика» — 3 : 1

Кубок Португалии. 23.12.2021, «Порту» — «Бенфика» — 3 : 0

Предсезонные матчи соперников

«Бенфика» проводила предсезонную подготовку в Португалии, команда никуда не выезжала и фактически принимала спарринг-партнеров у себя в стране. Среди них были не только местные клубы, но и представители ведущих чемпионатов Европы. Сыграли «орлы» и матч с командой Криштиану Роналду «Аль-Насром». Вот результаты двух состоявшихся поединков.

Товарищеский. 30.07.2023, «Фейеноорд» — «Бенфика» — 2 : 1

Товарищеский. 25.07.2023, «Бенфика» — «Бернли» — 0 : 2

Товарищеский. 21.07.2023, «Бенфика» — «Сельта» — 2 : 0

Товарищеский, 20.07.2023, «Бенфика» — «Аль-Наср Эр-Рияд» — 4 : 1

Товарищеский, 16.07.2023, «Базель» — «Бенфика» — 1 : 3

«Порту» также готовился дома, и соперники у команды были несколько слабее. Если вначале «драконы» все время побеждали, то два последних поединка сыграли вничью.

Результаты всех матчей перед вами.

Товарищеский. 29.07.2023, «Порту» — «Райо Вальекано» — 1 : 1

Товарищеский. 26.07.2023, «Порту» — «Эштрела Амадора» — 3 : 3

Товарищеский. 25.07.2023, «Порту» — «Вулверхэмптон» — 0 : 1

Товарищеский. 22.07.2023, «Порту» — «Кардифф Сити» — 4 : 0

Товарищеский. 19.07.2023, «Портимоненсе» — «Порту» — 0 : 2

Прогноз на матч «Бенфика» — «Порту»

Противостояние принципиальное, это как классико в Испании или дерби Италии между «Интером» и «Ювентусом». Что точно ждет болельщиков, так это бескомпромиссная борьба. Наверняка будут шероховатости и притирка, свойственная для начала сезона, для обеих команд это будет первый официальный поединок. «Порту» в последнее время очень удачно играет против «Бенфики». Но и «орлы» наверняка устали от бесконечной череды поражений и ничьих с «драконами».

Многое будет зависеть от составов, которые тренеры выпустят на поле. «Бенфика» и в прошлом году поражала сыгранностью своих футболистов и атакующей игрой, а при одном из лучших футболистов Нидерландов Кекчю и Ди Марии потенциал команды станет еще выше. Поэтому стоит согласится с мнением многих специалистов и букмекеров. Матч, скорее всего, станет результативным, и победу в нем одержит чемпион страны.