«Барса» продаст Педролу «Сампдории» за 3 млн евро с опцией обратного выкупа за 7 млн

Воспитанник «Барселоны» переходит в «Сампдорию».

« », вылетевшая в Серию B по итогам прошлого сезона, арендует вингера с обязательством выкупа за 3 миллиона евро.

Как сообщает , «Барса» сохранит 50% прав на 19-летнего футболиста. Кроме того, до 2025 года сине-гранатовые смогут выкупить игрока обратно за 7 млн.

В минувшем сезоне Педрола забил 8 голов в 23 матчах за «Барселону Б» в 3-м дивизионе. Его статистика – здесь.

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