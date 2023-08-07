«Барса» продаст Педролу «Сампдории» за 3 млн евро с опцией обратного выкупа за 7 млн

Теги Сампдория Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Д2 Италия Д3 Испания Барселона Б Эстанис Педрола Фабрицио Романо Футбол

Воспитанник «Барселоны» переходит в «Сампдорию».

«Сампдория», вылетевшая в Серию B по итогам прошлого сезона, арендует вингера Эстаниса Педролу с обязательством выкупа за 3 миллиона евро.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Барса» сохранит 50% прав на 19-летнего футболиста. Кроме того, до 2025 года сине-гранатовые смогут выкупить игрока обратно за 7 млн.

В минувшем сезоне Педрола забил 8 голов в 23 матчах за «Барселону Б» в 3-м дивизионе. Его статистика – здесь.

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7 комментариев

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смесь педро и гвардиолы, Педрола)
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Никогда не перейдет в Локо🤣
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Уроме
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Главное в Россию не предлагать. Это уж слишком
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Удачи парню
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Ответ Жаргал Шадапов
Никогда не перейдет в Локо🤣
правильно. зачем парню карьеру ломать)
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