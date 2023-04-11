«ПСЖ» следит за Тодибо и может начать работу над трансфером защитника «Ниццы» в ближайшие недели

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Жан-Клер Тодибо Футбол

Жан-Клер Тодибо может присоединиться к «ПСЖ» ближайшим летом.

Как утверждает Foot Mercato, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, еще в начале сезона начал следить за выступлениями футболиста «Ниццы» и готов в ближайшие недели активизировать работу над трансфером.

Бывший защитник «Барселоны» относится как раз к тому типу игроков, которые интересуют португальского менеджера: он молодой француз с явными признаками прогресса.

Также за Тодибо следят английские и итальянские клубы.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в Лиге 1 и получил 2 красные карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

5 комментариев

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TJ tigra
Ответ PSG Forever
Годный игрок
проблемный. с характером беда была. не думаю, что изменился.
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Причёска Бэйла
Ответ MK
Прикол в том процент от продажи получить Барса) 20% от будущего продажи игрока, опция)
Вот это приколище)))))
+3
-2
+1
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MK
Прикол в том процент от продажи получить Барса)

20% от будущего продажи игрока, опция)
+4
-2
+2
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PSG Forever
Годный игрок
+1
-1
0
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Константин Михайлович
в football manager 2019 у меня он тоже перешёл в псж правда из другой команды
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