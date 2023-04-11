«ПСЖ» следит за Тодибо и может начать работу над трансфером защитника «Ниццы» в ближайшие недели

Жан-Клер Тодибо может присоединиться к «ПСЖ» ближайшим летом.

Как утверждает Foot Mercato, , советник парижан по спортивным вопросам, еще в начале сезона начал следить за выступлениями футболиста «Ниццы» и готов в ближайшие недели активизировать работу над трансфером.

Бывший защитник «Барселоны» относится как раз к тому типу игроков, которые интересуют португальского менеджера: он молодой француз с явными признаками прогресса.

Также за следят английские и итальянские клубы.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в Лиге 1 и получил 2 красные карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.