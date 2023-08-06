Палмер после поражения «Сити» в Суперкубке Англии: «Снова возьмем требл, надеюсь»
Коул Палмер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.
В матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в серии пенальти (1:1, пен.1:4). В двух предыдущих матчах за этот трофей «горожане» проиграли «Лестеру» и «Ливерпулю».
«Нужно взять себя в руки и идти дальше.
Пеп говорил мне быть собой, когда я получаю мяч. Я вошел в штрафную и пробил в дальний угол. К счастью, мяч попал в ворота.
Посмотрим, каким будет следующий сезон. Надеюсь, сыграю как можно больше матчей. Я чувствую, что я в форме после сборной Англии, финал [Евро U21] был не так давно.
Надеюсь, мы сможем вновь выиграть требл, но это будет трудная задача. Ребята хорошо работают на тренировках», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью ITV.
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про то, что я хейтер пепа и барсы - ни для кого не секрет. а хейтерство арсенала - это просто твоя выдумка, только и всего. когда команда побеждает с помощью судей - то не важно, арсенал это или сити - я так и говорю, что кубок англии против челси для артеты судьи затащили. но сегодня даже ты должен признать, что судья в одно лицо вытащил родри в серию пенальти, спасибо что хоть тот не забил.
как видишь, мозаика складывается очень просто. деклассируют пепа - пополняют твой список на хейт)
если уж мы оба в каком-то смысле хейтеры, то я, в отличие от тебя, хейтер последовательный: хейчу барсу и пепа. ты же, после того как сменил красную пушку на голубой корабль, тоже какое-то время был последователен и хейтил только мю за их судейские победы, помню мы с тобой даже в лайвах матчей пересекались и нормально общались. но с тех пор сити возглавил гваридола и сити сам начал клепать чашки с помощью судей, а те тренеры, которые деклассировали пепа, будь то конте, клопп или тухель, быстро пополняли твой список для хейта. но - увы - фишка в том, что когда ты начинаешь распаляться на всех - быстро утрачиваешь суть. а суть в том, что ты перестал быть последовательным, к сожалению, отсюда и твои дешевые заходы про мое якобы хейтерство арсенала, которого нет.
и в добавок гугл говорит про 8-1 от клуба которого нет в АПЛ уже давно. твоему сити уже 143 года а истории у клуба нет. кроме того как Арабы играют как в плейстейшн твоим Ман Сити