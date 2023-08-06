Палмер после поражения «Сити» в Суперкубке Англии: «Снова возьмем требл, надеюсь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Коул Палмер Футбол

Коул Палмер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

В матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в серии пенальти (1:1, пен.1:4). В двух предыдущих матчах за этот трофей «горожане» проиграли «Лестеру» и «Ливерпулю».

«Нужно взять себя в руки и идти дальше.

Пеп говорил мне быть собой, когда я получаю мяч. Я вошел в штрафную и пробил в дальний угол. К счастью, мяч попал в ворота.

Посмотрим, каким будет следующий сезон. Надеюсь, сыграю как можно больше матчей. Я чувствую, что я в форме после сборной Англии, финал [Евро U21] был не так давно.

Надеюсь, мы сможем вновь выиграть требл, но это будет трудная задача. Ребята хорошо работают на тренировках», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью ITV.

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35 комментариев

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Ответ DolJun
дай этому палмеру еще 9 таких ударов - уверен, и одного не забьет. но попал красиво, хорошо что это не помешало добру победить судейский проект
Помню ты раньше хейтил Арсенал, но видимо основной хейт перехейтил все остальные хейты, что ты теперь их добром называешь.
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Надеюсь, мои партнеры снова возьмут требл*
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Ответ Ман Сити
Я хейчу последовательно как раз в отличии от тебя. Хейчу все судейские проекты. Начнут опять Челси скажем тащаить с рекордом по левым пенкам в сезоне, я и к ним вернусь, сейчас же желаю им удачи. Ты же хейтишь Пепа, которого давно не тащат ну вообще никак.
челси резко превращается для тебя в судейский проект как только начинает выписывать гваридоле наколенники, что конте, что тухель. тут связь весьма очевидная и прямая, как связь между кубками сити и судейской помощью, которой безразмерно пользуется гвардиола.
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Ответ Ман Сити
Никогда такого не говорил. Видимо такое же вранье как называть Сити судейским клубом. Да у тебя этот ник был и ты ненавидел Барселону и Арсенал, сейчас переобулся на Сити.
как не говорил? можешь не врать, я прекрасно помню (с)
про то, что я хейтер пепа и барсы - ни для кого не секрет. а хейтерство арсенала - это просто твоя выдумка, только и всего. когда команда побеждает с помощью судей - то не важно, арсенал это или сити - я так и говорю, что кубок англии против челси для артеты судьи затащили. но сегодня даже ты должен признать, что судья в одно лицо вытащил родри в серию пенальти, спасибо что хоть тот не забил.
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Ответ Ман Сити
Купленные у Уэбба. Зато у Сити есть единственный требл в Англии, полученный на футбольном поле.
который скорее всего заберут когда шейхи наиграются и юристы УЕФА возьмутся за дело
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115 требл
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Ответ Ман Сити
Ты же смотрел тот матч при парике, когда 2 левых удаления было в 1- матча из-за симулянта Азара. Или рекорд Челси по левым пенкам. Или безнаказанная игра рукой в финале ЛЧ. И дело не в Гвардиоле вообще. Я как раз последователен. И будут Сити тащить или Арсенал вполне буду их ругать.
это когда фернандиьо фабрегаса пытался задушить? или кун чуть не сломал ногу давиду луизу? конечно помню, тогда гвардиолу деклассировали и оба удаления были железные, легко гуглится. рекорда челси по левым пенкам не было - был наибольшее кол-во в сезоне, если не ошибаюсь, но с такими судьями как подсуживают пепу, там при повторном рассмотрении и половина - не симуляции. в финале лч было еще одно деклассирование сити - на этот раз тухелем. видишь, все сходится. а сити тащат судьи последовательно несколько последних сезонов - а ты только скромно лепечешь про то что "судья плохо судил в обе стороны")
как видишь, мозаика складывается очень просто. деклассируют пепа - пополняют твой список на хейт)
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Ответ Ман Сити
Судья плохо отсудил в 2 стороны. Лишние желтые Арсеналу. левая желтая Альваресу. Лишние 5 минут времени, в которые был забит гол.
звучишь как местный куле в рассказах про эвребе)
если уж мы оба в каком-то смысле хейтеры, то я, в отличие от тебя, хейтер последовательный: хейчу барсу и пепа. ты же, после того как сменил красную пушку на голубой корабль, тоже какое-то время был последователен и хейтил только мю за их судейские победы, помню мы с тобой даже в лайвах матчей пересекались и нормально общались. но с тех пор сити возглавил гваридола и сити сам начал клепать чашки с помощью судей, а те тренеры, которые деклассировали пепа, будь то конте, клопп или тухель, быстро пополняли твой список для хейта. но - увы - фишка в том, что когда ты начинаешь распаляться на всех - быстро утрачиваешь суть. а суть в том, что ты перестал быть последовательным, к сожалению, отсюда и твои дешевые заходы про мое якобы хейтерство арсенала, которого нет.
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Ответ Ман Сити
8-1 было давно и не правда. А вот 7-0 в этом году. Такие дела.
Бро ну это ж мидлсбро. стыд и срам. а ну хотя да это ж давно было, тогда денег не было. ты тоже наверное скоро на другой клуб переключишься как Арабы уйдут
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Ответ Ман Сити
Купленные у Уэбба. Зато у Сити есть единственный требл в Англии, полученный на футбольном поле.
не тебе говорить о купленном. Арабские деньги тебя купили которые ты даже не имеешь. а просто смотришь и не можешь их потратить
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Ответ Ман Сити
Ман Сити скажет: а манюшка против кого в суперкубке играла? Или самы тратящий проект в мире не заслужил играть там?
У Манюшки вообще то 21 таких тарелочек.
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Ответ Ман Сити
Иди гугли историю денежным мешком в Англии прозвали именно маню. А арабские деньги или нет, это скорее расизм
в гугле история выдает то что даже нотингем форест брал больше ЛЧ чем твой Сити)))
и в добавок гугл говорит про 8-1 от клуба которого нет в АПЛ уже давно. твоему сити уже 143 года а истории у клуба нет. кроме того как Арабы играют как в плейстейшн твоим Ман Сити
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Ответ #SharkTeam
Стыдно в ранге чемпиона влетать 2-7 или будучи одним из самых богатых клубов мира то 1-6 то 0-7. Сити ни разу не влетал когда поднялся в английский топ. А те времена странно припоминать. Сити сейчас сам регулярно громит кого-то, ты всем предъявляешь?
да не я вообще никогда не слова про это. Просто этот Ман Сити. под одной новостью сообщений 10 отправлял всем подряд 7-0. новость никак не была связана с этим. там по моему трансферные какие то приобретения МанЮ. а этот пацан сопляк всем просто так писал 7-0.
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Ответ #SharkTeam
Стыдно в ранге чемпиона влетать 2-7 или будучи одним из самых богатых клубов мира то 1-6 то 0-7. Сити ни разу не влетал когда поднялся в английский топ. А те времена странно припоминать. Сити сейчас сам регулярно громит кого-то, ты всем предъявляешь?
Ман Сити не будет таким вечно. вы чуток спуститесь на землю. видимо просто молодые и начали болеть только тогда когда клуб поднялся. но уйдет гвардиола и даже арабские деньги не помогут такую игру нарисовать как это делает Пеп. ПСЖ тому пример, сколько бы не было денег все равно не получается дальше Лиги 1
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Ответ Rocco777
Ман Сити не будет таким вечно. вы чуток спуститесь на землю. видимо просто молодые и начали болеть только тогда когда клуб поднялся. но уйдет гвардиола и даже арабские деньги не помогут такую игру нарисовать как это делает Пеп. ПСЖ тому пример, сколько бы не было денег все равно не получается дальше Лиги 1
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Ответ Rocco777
Ман Сити не будет таким вечно. вы чуток спуститесь на землю. видимо просто молодые и начали болеть только тогда когда клуб поднялся. но уйдет гвардиола и даже арабские деньги не помогут такую игру нарисовать как это делает Пеп. ПСЖ тому пример, сколько бы не было денег все равно не получается дальше Лиги 1
Сейчас золотое время Сити, ага молчать надо. Вот когда оно пройдет тогда мб, а сейчас время им наслаждаться
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Ответ #SharkTeam
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вот именно что вам этого сейчас не понять. только не меняйте потом свои имена когда ваш клуб пойдет на резкий спад. плакать не стыдно. стыдно перепрыгивать с одного на другой.
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Ответ #SharkTeam
Сейчас золотое время Сити, ага молчать надо. Вот когда оно пройдет тогда мб, а сейчас время им наслаждаться
наслаждайтесь спокойно. танцуй пока молодой. никто вам и не мешает. но не забывайте о том что про таких как вы стих есть: Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
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Ответ Ман Сити
Помню ты раньше хейтил Арсенал, но видимо основной хейт перехейтил все остальные хейты, что ты теперь их добром называешь.
что-то я не помню чтобы я хейтил арсенал, но наверное тебе виднее) ты-то раньше топил за арсенал)
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Ответ Ман Сити
Мне то можешь не врать, я прекрасно помню. А какой у меня ник был? Или я с этим ником за Арсенал болел?
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Ответ Ман Сити
Судья плохо отсудил в 2 стороны. Лишние желтые Арсеналу. левая желтая Альваресу. Лишние 5 минут времени, в которые был забит гол.
Арсенал продырявил твой Сити в серии пенальти.
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Палмер круто играет и тащит мячи на дриблинге. Может пробиться в основу
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Палмер молодец, будет в этом сезоне получать больше игрового времени
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это кубок мики мауса скажут Ман Сити и ему подобные
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