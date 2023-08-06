Палмер после поражения «Сити» в Суперкубке Англии: «Снова возьмем требл, надеюсь»

Коул Палмер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

В матче за «Манчестер Сити» уступил « » в серии пенальти (1:1, пен.1:4). В двух предыдущих матчах за этот трофей «горожане» проиграли «Лестеру» и «Ливерпулю».

«Нужно взять себя в руки и идти дальше.

Пеп говорил мне быть собой, когда я получаю мяч. Я вошел в штрафную и пробил в дальний угол. К счастью, мяч попал в ворота.

Посмотрим, каким будет следующий сезон. Надеюсь, сыграю как можно больше матчей. Я чувствую, что я в форме после сборной Англии, финал [Евро U21] был не так давно.

Надеюсь, мы сможем вновь выиграть требл, но это будет трудная задача. Ребята хорошо работают на тренировках», – сказал полузащитник « » в интервью ITV.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER