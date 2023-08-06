«Спартак» после поражения «Зенита» от «Динамо» выложил гифку с празднующим гол Мединой

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети Хесус Медина Футбол

«Спартак» небольшим роликом прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом».

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир РПЛ и теперь на 5 очков отстают от московского клуба, лидирующего в чемпионате.

Красно-белые в телеграм-канале опубликовали празднование Хесусом Мединой гола, который он забил спустя 45 секунд после дебюта за команду в матче с «Рубином» (4:1).

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56 комментариев

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Что за бредовое приплетание? Это просто обновление стикерпака
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Ответ Василий Васильевич
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К зениту не применимо понятие*комплексы*К нынешнему зениту даже ненависти нет у большинства болел.Только брезгливость и отвращение.Просто факт.
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Ответ Василий Васильевич
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Какие комплексы, о чём вы? Зенит - главный враг российского футбола. Желать ему поражений и радоваться после них должен каждый любитель российского футбола.
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Автор новости с чего решил, что Спартак что-то там комментировал?
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Кто придумал эту "новость"? Зашел в тг канал, там вообще нет никакого отсыла к Зениту! Этот пост просто коллекция новых стикеров. При чем тут Зенит вообще?! что за хрень...
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только благодаря Зениту, сегодня в ленте нет ничего про медиалигу. спасибо, но зачем такие жертвы))))
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Ответ Мансур Абдрахимов
Каждый год шапкозакидательство с первых туров . эксперты, болельщики, ветераны, игроки ... Ну зачем??!!! Тихо молча в тура тур играйте и настраивайтесь на следующий тур и персонально на соперника. И убрать вообще вывеску календарь с базы и на сайте Спартака
Игроки? Что сказали игроки?
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Ответ Fomin525
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Помним,конечно.
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Ответ Василий Васильевич
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зенит позор РФ, грех его не подколоть
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Ответ Peter Parker
Игроки? Что сказали игроки?
У нас игроки адекватны, если речь о титуле идет. Тут просто дело в том, что это Спартак и ожидания всегда высоки. Игроки же просто стараются как могут выигрывать матчи, пока получается.

У нас только бывшие игроки кричат о титуле. Но больше им делать нечего, кроме как о Спартаке говорить, особенно Анзора касается, которого даже легендой не назовешь.
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Ответ Артем Галкин
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смешные вы ребята, совсем проигрывать не умеете))
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Ответ D23
К зениту не применимо понятие*комплексы*К нынешнему зениту даже ненависти нет у большинства болел.Только брезгливость и отвращение.Просто факт.
Вот только странная это какая-то "брезгливость" - с налётом ненависти и цистерной комплексов)
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При чем тут зенит? Спортс, вы уж вообще... неприлично прогнулись как-то
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В очередной раз новость из ничего. Спартак представил новый стикер для поддержания активности тг канала, (о чем позже в паблике и написали) Все совпадения - плод вашего больного воображения.
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Ответ Тайосич
Какие комплексы, о чём вы? Зенит - главный враг российского футбола. Желать ему поражений и радоваться после них должен каждый любитель российского футбола.
Надеюсь вы будете радоваться так же, когда Зенит возьмет очередное чемпионство)
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Зенитовские болельщики в период спартаковских чемпионств тоже злились, но не на Спартак...
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Ответ Артем Галкин
Надо им скинуть обзор на 7:0. А то вроде отпускать ребят стало.
Какие 7-0, 7-1 же. Или ты про матч с Ливерпулем?
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Как эта гифка взаимосвязана с поражением Зенита? Только по дате? Спортс уже сам фейк-ньюсом занялся?
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Ответ pyritanza
Каждый - возможно. Здравомыслящий и психически здоровый точно нет)
Здравомыслящий и психически здоровый - тем более.
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Ответ Roman Araslanov
Суряев молодец. Медаль за приплетание на пустом месте, а Спартак вообще-то обновил стикерпак
Позор Суряеву
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Суряев молодец. Медаль за приплетание на пустом месте, а Спартак вообще-то обновил стикерпак
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Ответ Akakii Purgov
только благодаря Зениту, сегодня в ленте нет ничего про медиалигу. спасибо, но зачем такие жертвы))))
Как это нет, есть. Там кто-то кому не дозвонился с поздравлениями после 1/256 кубка
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Большинство ведут себя,как неадекваты.Один сплошной троллинг и радость за неудачи соперников.Как бы потом обраточка не прилетела.
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Ответ Fomin525
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бариос как-то не подумал когда в подкат прыгал, но в моменте было видно как он пытался коснуться мяча, но это было довольно поздно.а вот Семака просто так удалили
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