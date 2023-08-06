«Спартак» после поражения «Зенита» от «Динамо» выложил гифку с празднующим гол Мединой
«Спартак» небольшим роликом прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом».
Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир РПЛ и теперь на 5 очков отстают от московского клуба, лидирующего в чемпионате.
Красно-белые в телеграм-канале опубликовали празднование Хесусом Мединой гола, который он забил спустя 45 секунд после дебюта за команду в матче с «Рубином» (4:1).
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У нас только бывшие игроки кричат о титуле. Но больше им делать нечего, кроме как о Спартаке говорить, особенно Анзора касается, которого даже легендой не назовешь.