«Спартак» после поражения «Зенита» от «Динамо» выложил гифку с празднующим гол Мединой

«Спартак» небольшим роликом прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом».

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:3 в 3-м туре Мир и теперь на 5 очков отстают от московского клуба, лидирующего в чемпионате.

Красно-белые в телеграм-канале опубликовали празднование гола, который он забил спустя 45 секунд после дебюта за команду в матче с «Рубином» (4:1).

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