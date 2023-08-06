«Зенит» забил в 50 домашних матчах РПЛ подряд. Серия с 2020 года – рекордная

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ротор рекорды Фабиан Бальбуэна Футбол

«Зенит» продлил рекордную серию голов в домашних матчах в чемпионате России.

Сегодня петербуржцы сравняли счет в игре с «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ в результате автогола защитника Фабиана Бальбуэны на 9-й минуте.

Чемпионы России в последний раз покидали свое поле без голов в марте 2020 года – 0:0 с «Уфой». С тех пор они забивают на протяжении 50 игр.

Вторая по продолжительности серия – 40 матчей «Ротора» с 1992 по 1995 год.

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5 комментариев

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Ответ Redwhite heart
Так это не зенит забил,а бальбуэна
а, ну значит счёт 0:3
+7
-1
+6
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Вот это звонкий рекорд!
+3
-2
+1
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Касьера через ногу игрока Динамо опять отличился.
0
0
0
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