«Зенит» забил в 50 домашних матчах РПЛ подряд. Серия с 2020 года – рекордная

«Зенит» продлил рекордную серию голов в домашних матчах в чемпионате России.

Сегодня петербуржцы сравняли счет в игре с « » в 3-м туре Мир в результате автогола защитника на 9-й минуте.

Чемпионы России в последний раз покидали свое поле без голов в марте 2020 года – 0:0 с «Уфой». С тех пор они забивают на протяжении 50 игр.

Вторая по продолжительности серия – 40 матчей « » с 1992 по 1995 год.

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