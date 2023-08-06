Кин о 105 млн фунтов за Райса: «Арсенал» переплатил, Деклан точно столько не стоит. Есть ли у него навыки, чтобы забить 9-10 голов?»

Теги Рой Кин премьер-лига Россия Арсенал Деклан Райс Футбол

Рой Кин считает, что «Арсенал» переплатил за Деклана Райса, купленного за 105 млн фунтов.

«Очевидно, его будут окружать игроки более высокого уровня, и к нему будут другие требования, если он будет играть немного выше, чем раньше.

У него есть мастерство, необходимое для того, чтобы команда забивала больше голов, он физически крепок, способен довести мяч в штрафную.

Очевидно, за него заплатили слишком много. Он точно не стоит ста с лишним миллионов фунтов, этот Деклан Райс. Я согласен, что так можно про многих сказать. Но в ближайший год или два мы узнаем, насколько он хорош.

Есть ли у него необходимые навыки для того, чтобы увидеть хороший пас, забить 9-10 голов? Скоро узнаем», – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

Райс – элегантность в обороне. Даст «Арсеналу» сразу несколько новых вариантов в центре, но оправдать 105 млн будет трудно

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21 комментарий

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А есть ли у Кина навыки вратаря? Ну если нет, то херовый он игрок, получается! Примерно такая логика у деда
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забивать? старина кин вообще понимает зачем его брали?
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и Онану надо так оценивать. Не стоит тот столько раз не забивает хотя бы 10 голов за сезон
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Сколько там Антони забил почти за 100 миллионов ?Атакующий игрок на секундочку.
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Ответ Ksandvankneshas
Каземиро в прошлом сезоне 7+6 сделал. Это так, к слову.
А Канте всего лишь один гол за чемпионский сезон Лестера. Да и за чемпионский сезон в Челси тоже
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Всякий раз поражает, когда бывшие футболисты такое выдают.
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Аналитика уровня бог.
Ладно не знать как работает рыночная экономика, но не знать тенденции футбола футбольному "аналитегу"..
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Если Джака забил, то и Райс сможет
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Сколько голов забил Кин?
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Ответ Андрей
А есть ли у Кина навыки вратаря? Ну если нет, то херовый он игрок, получается! Примерно такая логика у деда
ну кин такой себе игрок был)) неплохое видение поля, хамский характер, бычьи повадки - вот и весь арсенал, но ничего, стал капитаном МЮ)
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Ответ Самозанятый
Вот прочитал комменты выше, достаточно однообразные, к слову. И все юморят, даже не удосужившись вникнуть в смысл. Обычный опорник не должен забивать голы, а вот опорник за 110 лямов должен. Ну или это должен быть лучший опорник мира. Это явно не тот случай.
почему нападающий должен быть дороже опорника?
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Ответ Самозанятый
Вот прочитал комменты выше, достаточно однообразные, к слову. И все юморят, даже не удосужившись вникнуть в смысл. Обычный опорник не должен забивать голы, а вот опорник за 110 лямов должен. Ну или это должен быть лучший опорник мира. Это явно не тот случай.
Каземиро в прошлом сезоне 7+6 сделал. Это так, к слову.
+2
0
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Обязательно забивать!? Других задач нет? Условный Гвардиол, вратарь, много забивают. У каждого своя роль
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Считать опорника по голам? Сегодня он отлично сыграл
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Ответ Sergio Podval
ну кин такой себе игрок был)) неплохое видение поля, хамский характер, бычьи повадки - вот и весь арсенал, но ничего, стал капитаном МЮ)
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Ответ Muni Klar
Комментарий удален модератором
А ты уверен что старина Кин застал Форсенал ? Форсенал был после него. В его время Арсенал неплохо так брал трофеи.
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Ответ Fail_again
А ты уверен что старина Кин застал Форсенал ? Форсенал был после него. В его время Арсенал неплохо так брал трофеи.
до него или после него не имеет значения, главное я застал те сезоны, да и не парься браток, мы сами ща в болоте))
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