Кин о 105 млн фунтов за Райса: «Арсенал» переплатил, Деклан точно столько не стоит. Есть ли у него навыки, чтобы забить 9-10 голов?»
Рой Кин считает, что «Арсенал» переплатил за Деклана Райса, купленного за 105 млн фунтов.
«Очевидно, его будут окружать игроки более высокого уровня, и к нему будут другие требования, если он будет играть немного выше, чем раньше.
У него есть мастерство, необходимое для того, чтобы команда забивала больше голов, он физически крепок, способен довести мяч в штрафную.
Очевидно, за него заплатили слишком много. Он точно не стоит ста с лишним миллионов фунтов, этот Деклан Райс. Я согласен, что так можно про многих сказать. Но в ближайший год или два мы узнаем, насколько он хорош.
Есть ли у него необходимые навыки для того, чтобы увидеть хороший пас, забить 9-10 голов? Скоро узнаем», – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
Райс – элегантность в обороне. Даст «Арсеналу» сразу несколько новых вариантов в центре, но оправдать 105 млн будет трудно
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