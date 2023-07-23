Мусиала признан лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2022/23

Джамал Мусиала признан лучшим игроком прошлого сезона в «Баварии».

За 20-летнего футболиста проголосовали 46% болельщиков. Второе место занял Маттейс де Лигт (28,3%), третьим стал Томас Мюллер (8,2%).

В прошлом сезоне Мусиала провел за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 13 голевых передач.

Напомним, что гол Мусиалы, забитый на 89-й минуте матча с «Кельном» (2:1), принес «Баварии» чемпионский титул.