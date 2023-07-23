Мусиала признан лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2022/23

Теги Бавария бундеслига Германия рейтинги Томас Мюллер Маттейс де Лигт Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала признан лучшим игроком прошлого сезона в «Баварии».

За 20-летнего футболиста проголосовали 46% болельщиков. Второе место занял Маттейс де Лигт (28,3%), третьим стал Томас Мюллер (8,2%).

В прошлом сезоне Мусиала провел за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 13 голевых передач.

Напомним, что гол Мусиалы, забитый на 89-й минуте матча с «Кельном» (2:1), принес «Баварии» чемпионский титул.

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4 комментария

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Расул Сабиров
заслужил,уный умник❤️талант🔥
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ɔculpa
Де Лигт и Мусиала и лично для меня действительно лучшие игроки в сезоне, притом без вопросов. Мусиала, правда, вторую половину сезона провёл явно похуже, но человек забил золотой гол, сложно не учесть.
Де Лигт тоже понравился. Остальные либо плохо, либо в лучшем случае средне. Ну или как Чупа, первый круг хорошо, а второй – посредственно плюс больнично.
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< KC >
Ответ Расул Сабиров
заслужил,уный умник❤️талант🔥
Да, талант. Но вторую половину сезона , к сожалению, мало забивал. Он у меня в менеджере, хотелось бы больше голов))
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kvn9
Ответ ɔculpa
Де Лигт и Мусиала и лично для меня действительно лучшие игроки в сезоне, притом без вопросов. Мусиала, правда, вторую половину сезона провёл явно похуже, но человек забил золотой гол, сложно не учесть. Де Лигт тоже понравился. Остальные либо плохо, либо в лучшем случае средне. Ну или как Чупа, первый круг хорошо, а второй – посредственно плюс больнично.
В принципе согласен, хотя и Киммиха (при том, что сезон у него вышел действительно чуть ли не худший) не стал бы записывать в неудачи. На мой взгляд (много об этом писал), ухудшение в его игре во многом зависело от тактических установок Нагеля, которые и Тухель пока не изменил, посмотрим в новом сезоне.
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