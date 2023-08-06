Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо». Семак дисквалифицирован

Анатолий Тимощук будет исполнять обязанности главного тренера «Зенита» в игре с «Динамо».

Сергей Семак не сможет руководить командой из‑за красной карточки в игре против «Ростова». Тренер получил красную после финального свистка за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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