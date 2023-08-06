Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо». Семак дисквалифицирован

Теги Зенит Анатолий Тимощук Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Футбол

Анатолий Тимощук будет исполнять обязанности главного тренера «Зенита» в игре с «Динамо».

Сергей Семак не сможет руководить командой из‑за красной карточки в игре против «Ростова». Тренер получил красную после финального свистка  за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».  

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
🤔Хм. Через 2 дня исполнится 16 лет, как Зенит во главе с Тимощуком совершил с Динамо кое-что непечатное)
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ pyritanza
🤔Хм. Через 2 дня исполнится 16 лет, как Зенит во главе с Тимощуком совершил с Динамо кое-что непечатное)
20 лет назад тоже самое Динамо сделали Зенитом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Любовь Мелехова
Да, счет был 9:3. Тимощук и Зырянов отличились, каждый сделал хет-трик.
Вот именно. А Тимощук в свою очередь первым сделал две пробоины, с которых всё и началось)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий