Зарема Салихова рассказал, в каком случае «Спартак» сможет стать чемпионом России.

«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам о себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками « », но и преподнесли для на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните « » Сандро Шварца или « » Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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