Зарема Салихова: «Спартак» может стать чемпионом, если сам о себя не споткнется. Радует, что соперники жутко недоукомплектованы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказал, в каком случае «Спартак» сможет стать чемпионом России.

«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам о себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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69 комментариев

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Пхаххаха
1) оказывается, не в судьях и бразильцах было дело, а все-таки в самом Спартаке))
2) кучу команд лидирует с +8 за 5 туров дл конца - все равно боится о чемпионстве говорить, а Спартаку в начале чемпа норм, хаха
3) офигеть, выдавать речи после 3(!) туров, два из которых против новичков РПЛ, а третье против хандрящего Оренбурга с 1 очком(в матче с Рубином как раз)

Ну блин, самим не смешно из года в год повторять схему, ведь именно поэтому вся Россия и ржёт над СМ

P.S. Не относится к адекватным фанатам ромбика, которые просто радуются игре и победам, без рассуждений о золоте
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Говорить что-то о чемпионстве после 3-х туров, когда у тебя в соперниках были Оренбург и Балтика с Рубином, поднявшиеся из ФНЛ - как-то смешно что ли.
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+56
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Ответ King_X
Пхаххаха 1) оказывается, не в судьях и бразильцах было дело, а все-таки в самом Спартаке)) 2) кучу команд лидирует с +8 за 5 туров дл конца - все равно боится о чемпионстве говорить, а Спартаку в начале чемпа норм, хаха 3) офигеть, выдавать речи после 3(!) туров, два из которых против новичков РПЛ, а третье против хандрящего Оренбурга с 1 очком(в матче с Рубином как раз) Ну блин, самим не смешно из года в год повторять схему, ведь именно поэтому вся Россия и ржёт над СМ P.S. Не относится к адекватным фанатам ромбика, которые просто радуются игре и победам, без рассуждений о золоте
Меня как болельщика Спартака вот эти вопли про чемпионство после трех побед, две которых были достигнуты над командами только вышедшими из первой лиги, и одна из которых была достигнута с соперником, который вообще всем проигрывает, просто утомили. Все мы понимаем чем всё это закончится: судьи не дали Спартаку выиграть. Даже вот вчера, после первого тайма, опять подняли заговор из-за неправильно назначенного штрафного. Но вот Спартак выигрывает во втором и все разговоры про судейство как рукой сняло. И сразу это никому не интересно. Есть у Спартака немало адекватных болельщиков, но вот все эти блогеры, журналисты и болельщики со своим криками про чемпионство и судей просто достали. Отвратительное поведение
+36
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Балтика может стать чемпионом, если повторит беспроигрышную серию прошлого сезона и не споткнется сама о себя
+25
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А если споткнется, то виноват будет Зенит
(по версии Заремы)
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+17
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Ответ King_X
Пхаххаха 1) оказывается, не в судьях и бразильцах было дело, а все-таки в самом Спартаке)) 2) кучу команд лидирует с +8 за 5 туров дл конца - все равно боится о чемпионстве говорить, а Спартаку в начале чемпа норм, хаха 3) офигеть, выдавать речи после 3(!) туров, два из которых против новичков РПЛ, а третье против хандрящего Оренбурга с 1 очком(в матче с Рубином как раз) Ну блин, самим не смешно из года в год повторять схему, ведь именно поэтому вся Россия и ржёт над СМ P.S. Не относится к адекватным фанатам ромбика, которые просто радуются игре и победам, без рассуждений о золоте
К словам Заремы относится вообще не стоит никак , она неадекватна , в футболе полный 0.
Однако и на сайте среди мясных есть много , кто действительно считают что они фавориты за золото после этих 3 туров))
+17
-4
+13
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Чем отличается Спартак от других клубов? Стоит выдать пару-тройку удачных матчей, как начинают болтать о конкуренции с Зенитом и о том, что вернулись править. На деле же получается немного не так, а Зарема потом что-то рассказывает про газпромовских судей, зенитовских бразилов и т д.

Из-за таких людей великий клуб и стал объектом насмешек
+14
-2
+12
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Ответ Roman Pavlenko
ну такое хотя бы после первого круга говорить
после первого круга будет поздно
+13
-3
+10
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Вся её радость - соперники недоукомплектованы))) Скажите ей, что трансферное окно ещё нескоро закроется)))
+10
-1
+9
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Ответ ЛексЛютый
Ну а как еще, это самый бодрый старт за последние кучу лет…Немножко подснесло крышу.
Только вот в последний раз, когда Спартак начинал чемпионат с 3 побед подряд, они отстали от чемпиона в лице ЦСКА на 14 очков )

В принципе, на такой расклад я согласен )
+9
-1
+8
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Эммм... 70 очков против 54. Да, так и есть - осечками не воспользовались.
+8
-1
+7
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Ответ Кирилл
Говорить что-то о чемпионстве после 3-х туров, когда у тебя в соперниках были Оренбург и Балтика с Рубином, поднявшиеся из ФНЛ - как-то смешно что ли.
Ну а как еще, это самый бодрый старт за последние кучу лет…Немножко подснесло крышу.
+7
0
+7
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С каждым годом все раньше и раньше начинают править, в прошлом сезоне вроде были чемпионами после 5 туров,теперь после 3-го. Скоро победа в первом туре будет означать что Красно-Белый доминатор вернулся править.
+6
-1
+5
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Спасибо за торжественное оформление нашего чемпионства на домашней арене 07.05.2023 и личные поздравления! Не знал что вы о самих себя споткнулись, думал вас Зенит вынес.
Ждём в новом сезоне!
+6
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Даже не закончился ещё 3 тур, а Спартак уже чемпион
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Сам не споткнется...помогут ...это сделать...
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ну такое хотя бы после первого круга говорить
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Ещё 2 тура и можно проводить чемпионский парад.
+3
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+2
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Приз Чемпиона Трех Туров - в студию!
+3
-1
+2
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Даже если Зенит расформируют, Спартак не станет чемпионом
+7
-5
+2
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Цикл. Стадия вторая.
+4
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Радоваться недоукомплектованию соперников такое себе...
+2
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Ответ pain
хватит ее постить, пожалуйста
... особенно в ленту других клубов
+2
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Ответ S. A.
Чем отличается Спартак от других клубов? Стоит выдать пару-тройку удачных матчей, как начинают болтать о конкуренции с Зенитом и о том, что вернулись править. На деле же получается немного не так, а Зарема потом что-то рассказывает про газпромовских судей, зенитовских бразилов и т д. Из-за таких людей великий клуб и стал объектом насмешек
Кто из Спартака говорил о чемпионстве? Футболист, тренерский штаб, кто-то из руководства? О чемпионстве после 3ех туров пишут и нагнетают журналисты и диванные эксперты, но в комментариях такие как ты выставляют словно это игроки и болельщики Спартака уже празднуют чемпионство
+4
-2
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Что за ущербное мышление: радоваться слабости конкурентов. А как насчёт чемпионства в борьбе с сильными, укомплектованными соперниками?
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