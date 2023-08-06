Зарема Салихова: «Спартак» может стать чемпионом, если сам о себя не споткнется. Радует, что соперники жутко недоукомплектованы»
Зарема Салихова рассказал, в каком случае «Спартак» сможет стать чемпионом России.
«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам о себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.
Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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1) оказывается, не в судьях и бразильцах было дело, а все-таки в самом Спартаке))
2) кучу команд лидирует с +8 за 5 туров дл конца - все равно боится о чемпионстве говорить, а Спартаку в начале чемпа норм, хаха
3) офигеть, выдавать речи после 3(!) туров, два из которых против новичков РПЛ, а третье против хандрящего Оренбурга с 1 очком(в матче с Рубином как раз)
Ну блин, самим не смешно из года в год повторять схему, ведь именно поэтому вся Россия и ржёт над СМ
P.S. Не относится к адекватным фанатам ромбика, которые просто радуются игре и победам, без рассуждений о золоте
(по версии Заремы)
Однако и на сайте среди мясных есть много , кто действительно считают что они фавориты за золото после этих 3 туров))
Из-за таких людей великий клуб и стал объектом насмешек
В принципе, на такой расклад я согласен )
Ждём в новом сезоне!