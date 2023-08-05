В среду, 9 августа, сыграют Бенфика и Порту в рамках Суперкубка Португалии.

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Игра пройдет на стадионе «Авейру».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бенфика – Порту

Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бенфика – Порту