Где смотреть Бенфика – Порту, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Португалии 9 августа
В среду, 9 августа, сыграют Бенфика и Порту в рамках Суперкубка Португалии.
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- Игра пройдет на стадионе «Авейру».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бенфика – Порту
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
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