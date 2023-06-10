«Рома» может арендовать Морату с выкупом за 30 млн евро или обменять на Рожера (Calciomercato)

Теги Рома Атлетико серия А Италия Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Альваро Мората Пауло Дибала Рожер Ибанес Футбол

Альваро Мората может покинуть «Атлетико» и вернуться в Италию.

Как утверждает Calciomercato, «Рома» готова начать переговоры о подписании форварда, ранее выступавшего за «Ювентус». Есть два варианта: либо аренда с обязательным выкупом за 30 млн евро, либо обмен на защитника Рожера Ибанеса, который нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.

Туринцы тоже интересуются Моратой, но пока не уверены в том, что его стоит пытаться подписать.

Сам форвард не прочь вновь поиграть с Пауло Дибалой.

В завершившемся сезоне Ла Лиги 30-летний игрок забил 13 голов за 36 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgenii Grinev
Морате 30! Ешкин кот, время летит (
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanfedorov8888
На шомуродова можно обменять
1 уровня сейчас игроки.
Ибаньес уже сейчас дороже оценивается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Самое дорогое дерево
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Если действительно есть вариант обмена, то это будет супер успехом для Ромы! Мората свои 13-15 голов забьет, тем более первы круг пропустит Абрахам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Варламов
Ответ Evgenii Grinev
Морате 30! Ешкин кот, время летит (
Да Мората ещё погоняет сезонов 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий