«Рома» может арендовать Морату с выкупом за 30 млн евро или обменять на Рожера (Calciomercato)

Альваро Мората может покинуть «Атлетико» и вернуться в Италию.

Как утверждает Calciomercato, « » готова начать переговоры о подписании форварда, ранее выступавшего за «Ювентус». Есть два варианта: либо аренда с обязательным выкупом за 30 млн евро, либо обмен на защитника , который нравится главному тренеру мадридцев .

Туринцы тоже интересуются Моратой, но пока не уверены в том, что его стоит пытаться подписать.

Сам форвард не прочь вновь поиграть с .

В завершившемся сезоне 30-летний игрок забил 13 голов за 36 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.