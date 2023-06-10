«Рома» может арендовать Морату с выкупом за 30 млн евро или обменять на Рожера (Calciomercato)
Альваро Мората может покинуть «Атлетико» и вернуться в Италию.
Как утверждает Calciomercato, «Рома» готова начать переговоры о подписании форварда, ранее выступавшего за «Ювентус». Есть два варианта: либо аренда с обязательным выкупом за 30 млн евро, либо обмен на защитника Рожера Ибанеса, который нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.
Туринцы тоже интересуются Моратой, но пока не уверены в том, что его стоит пытаться подписать.
Сам форвард не прочь вновь поиграть с Пауло Дибалой.
В завершившемся сезоне Ла Лиги 30-летний игрок забил 13 голов за 36 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
1 уровня сейчас игроки.
Ибаньес уже сейчас дороже оценивается