Мухин набрал 12 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Локо». Он сделал дубль за 8 минут

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия fantasy Федор Чалов Максим Мухин Футбол

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин стал самым результативным игрком в матче с «Локомотивом».

Хавбек забил третий мяч команды на 55-й минуте ударом с линии штрафной после ошибки защитника «Локомотива», а через восемь минут оформил дубль – точно пробил головой после передачи с фланга.

Таким образом, Мухин набрал 12 очков в Fantasy-турнире РПЛ: +5 за каждый гол, а также +2 за полный матч.

Максим в основном составе у 99 фэнтези-менеджеров, никто не сделал его капитаном.

Кроме того, 11 очков по итогам матча принес Федор Чалов: он реализовал пенальти (+4), который сам заработал (+2) и отдал голевую на Милана Гайича (+3) вдобавок к 60+ минутам на поле (+2).

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