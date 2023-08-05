Мухин набрал 12 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Локо». Он сделал дубль за 8 минут

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин стал самым результативным игрком в матче с «Локомотивом».

Хавбек забил третий мяч команды на 55-й минуте ударом с линии штрафной после ошибки защитника « », а через восемь минут оформил дубль – точно пробил головой после передачи с фланга.

Таким образом, набрал 12 очков в Fantasy-турнире РПЛ: +5 за каждый гол, а также +2 за полный матч.

Максим в основном составе у 99 фэнтези-менеджеров, никто не сделал его капитаном.

Кроме того, 11 очков по итогам матча принес : он реализовал пенальти (+4), который сам заработал (+2) и отдал голевую на Милана Гайича (+3) вдобавок к 60+ минутам на поле (+2).