Мерсон о Суперкубке Англии: «Арсенал» победит «Сити». У него появилась глубина состава»

Пол Мерсон считает «Арсенал» фаворитом матча за Суперкубок Англии.

«Многие говорили, что «Арсенал» «поплыл» в прошлом сезоне, но я считаю невероятным то, что он так близко подобрался к « ». Он продолжал борьбу за титул до конца сезона и в этом чемпионате будет важной фигурой. Теперь «канониров» ждет другой уровень давления.

У состава «Арсенала» появилась глубина, разница [между игроками основы и запаса] сократилась. В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы играл сильнейший состав, давать игрокам отдых начали только в плей-офф – и сразу вылетели от «Спортинга». Теперь были куплены футболисты, которые укрепят состав.

Мало кто ожидал, что «Арсенал» попадет в топ-4 в прошлом сезоне, но теперь ожидания намного более серьезные. Многие футболисты здорово себя проявили в прошлом сезоне, и повторить такой уровень – тяжелая задача.

Этот матч за будет важнее для «Арсенала», чем для «Манчестер Сити». Я считаю, что «Арсенал» выиграет – 2:1», – заявил бывший форвард « ».

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