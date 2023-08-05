Мерсон о Суперкубке Англии: «Арсенал» победит «Сити». У него появилась глубина состава»
Пол Мерсон считает «Арсенал» фаворитом матча за Суперкубок Англии.
«Многие говорили, что «Арсенал» «поплыл» в прошлом сезоне, но я считаю невероятным то, что он так близко подобрался к «Ман Сити». Он продолжал борьбу за титул до конца сезона и в этом чемпионате будет важной фигурой. Теперь «канониров» ждет другой уровень давления.
У состава «Арсенала» появилась глубина, разница [между игроками основы и запаса] сократилась. В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы играл сильнейший состав, давать игрокам отдых начали только в плей-офф – и сразу вылетели от «Спортинга». Теперь были куплены футболисты, которые укрепят состав.
Мало кто ожидал, что «Арсенал» попадет в топ-4 в прошлом сезоне, но теперь ожидания намного более серьезные. Многие футболисты здорово себя проявили в прошлом сезоне, и повторить такой уровень – тяжелая задача.
Этот матч за Суперкубок Англии будет важнее для «Арсенала», чем для «Манчестер Сити». Я считаю, что «Арсенал» выиграет – 2:1», – заявил бывший форвард «Арсенала».
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Он в курсе, что Артетка и арсенал клиенты Гвардиолы?)
Арсенал, как мне кажется, будет в лучшей форме, чем Сити.
Сити очень долго раскачивается в начале сезона. В основном всю погоду делают во второй половине сезона.
К тому же, мотивации у Арсенала после потерянного чемпионата будет куда больше, чем у Сити, который после требла вряд ли будет попу рвать за данный одноматчевый трофей.