Мерсон о Суперкубке Англии: «Арсенал» победит «Сити». У него появилась глубина состава»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает «Арсенал» фаворитом матча за Суперкубок Англии.

«Многие говорили, что «Арсенал» «поплыл» в прошлом сезоне, но я считаю невероятным то, что он так близко подобрался к «Ман Сити». Он продолжал борьбу за титул до конца сезона и в этом чемпионате будет важной фигурой. Теперь «канониров» ждет другой уровень давления.

У состава «Арсенала» появилась глубина, разница [между игроками основы и запаса] сократилась. В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы играл сильнейший состав, давать игрокам отдых начали только в плей-офф – и сразу вылетели от «Спортинга». Теперь были куплены футболисты, которые укрепят состав.

Мало кто ожидал, что «Арсенал» попадет в топ-4 в прошлом сезоне, но теперь ожидания намного более серьезные. Многие футболисты здорово себя проявили в прошлом сезоне, и повторить такой уровень – тяжелая задача.

Этот матч за Суперкубок Англии будет важнее для «Арсенала», чем для «Манчестер Сити». Я считаю, что «Арсенал» выиграет – 2:1», – заявил бывший форвард «Арсенала».

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10 комментариев

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Ты уже говорил в прошлом сезоне что Сити не догонит😃
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Во-первых, тут 1 матч и не нужна никакая глубина, во-вторых этот матч имеет для сезона такое же значение как король Великобритании для ее политической системы.
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Ждём что скажет Киоун, пока высказался только первый клоун
+1
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Сказочник))
Он в курсе, что Артетка и арсенал клиенты Гвардиолы?)
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Суперкубок это вообще выставочный матч, Пепка его очень часто сливает, как в прошлом году Лестеру. Артета должен постараться его не взять.
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Ну и накупили бы себе игроков в предсезонку на четыре состава, и что уже сыгранность появилась? У МС и без апгрейдов каждый на своей позиции, как влитой, если только Грилиш не спился там вконец на радостях.
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Мне тоже кажется, что Арсенал имеет больше шансов на победу в данном матче.
Арсенал, как мне кажется, будет в лучшей форме, чем Сити.
Сити очень долго раскачивается в начале сезона. В основном всю погоду делают во второй половине сезона.
К тому же, мотивации у Арсенала после потерянного чемпионата будет куда больше, чем у Сити, который после требла вряд ли будет попу рвать за данный одноматчевый трофей.
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Остановите Мерсона 😅
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