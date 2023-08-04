Артета о Суперкубке Англии: «Ман Сити» – сильнейшая команда Европы. «Арсенал» хочет бороться за все трофеи и должен это доказать»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Футбол

Микель Артета высказался об амбициях «Арсенала» перед игрой против «Манчестер Сити».

Команды примут участие в матче за Суперкубок Англии 6 августа.

– Это начало новой эры для клуба?

– Бороться за каждый трофей – это то, чего мы хотим. Мы должны это доказать. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше.

Мы рады, что играем в финале и имеем возможность завоевать награду. Мы встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и мы знаем, каковы требования.

Мы очень довольны составом. Мы хотим обеспечить здоровую конкуренцию и работаем над этим. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений, – заявил главный тренер «Арсенала».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Typizza
Почему Арсенал играет за Суперкубок, они же не выиграли ничего в прошлом сезоне?
Сити выиграли и чемп и кубок
по регламенту в соперники Суперкубка берется вторая команда прошедшего сезона
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Direct free kick
«Это всегда игра, в которой мы не ставим на первый план результат, качество футбола и не принуждаем футболистов умереть любой ценой ради победы. Мы просто смотрим на игроков и видим, подготовились ли они к сезону с точки зрения физической формы», — сир Алекс Фергюсон
к чему это?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За все трофеи бороться ещё рано.
Деньги потрачены,хорошие вцелом,игроки есть.
Но этого мало.
Их надо ещё вписать в игру,Артете набраться опыта и научиться в ротацию без потери качества.
На Суперкубок плевать.
Он ниочем не скажет,даже если Арсенал выиграет разгромно…
Нужен серьёзный прогресс игровой.
Сити в концовке сезона прошлого,как пример.
Сумасшедшее взаимопонимание и уверенность.
Жду прогресса,борьбы за АПЛ нет.
Рановато пока,в том сезоне был кураж…
Буду рад ошибиться,но пока не верю 😌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Typizza
Почему Арсенал играет за Суперкубок, они же не выиграли ничего в прошлом сезоне?
Согласен. И получается команда не выигравшая трофей в прошлом сезоне может выиграть Суперкубок который предназначен как раз для победителей чемпионата или кубка. По мне так лучше бы сразу автоматом отдавали Суперкубок команде, которая выиграла и чемпионат и национальный кубок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ман Сити
Когда Артета только пришел, легко вынес клоповцев в суперкубке без шансов
Опять всем доказываешь что историю Арсенала и Ливерпуля ты знаешь лучше чем Ситевика ведь за Арсенал ты болеешь большую часть своей жизни
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ llolishe
Опять всем доказываешь что историю Арсенала и Ливерпуля ты знаешь лучше чем Ситевика ведь за Арсенал ты болеешь большую часть своей жизни
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ llolishe
Насколько надо быть хейтером чтобы помнить какой счет в суперкубке был когда-то
У ГСМщика комплексы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий