Артета о Суперкубке Англии: «Ман Сити» – сильнейшая команда Европы. «Арсенал» хочет бороться за все трофеи и должен это доказать»

Микель Артета высказался об амбициях «Арсенала» перед игрой против «Манчестер Сити».

Команды примут участие в матче за 6 августа.

– Это начало новой эры для клуба?

– Бороться за каждый трофей – это то, чего мы хотим. Мы должны это доказать. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше.

Мы рады, что играем в финале и имеем возможность завоевать награду. Мы встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и мы знаем, каковы требования.

Мы очень довольны составом. Мы хотим обеспечить здоровую конкуренцию и работаем над этим. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений, – заявил главный тренер « ».

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