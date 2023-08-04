Артета о Суперкубке Англии: «Ман Сити» – сильнейшая команда Европы. «Арсенал» хочет бороться за все трофеи и должен это доказать»
Микель Артета высказался об амбициях «Арсенала» перед игрой против «Манчестер Сити».
Команды примут участие в матче за Суперкубок Англии 6 августа.
– Это начало новой эры для клуба?
– Бороться за каждый трофей – это то, чего мы хотим. Мы должны это доказать. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше.
Мы рады, что играем в финале и имеем возможность завоевать награду. Мы встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и мы знаем, каковы требования.
Мы очень довольны составом. Мы хотим обеспечить здоровую конкуренцию и работаем над этим. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений, – заявил главный тренер «Арсенала».
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по регламенту в соперники Суперкубка берется вторая команда прошедшего сезона
Деньги потрачены,хорошие вцелом,игроки есть.
Но этого мало.
Их надо ещё вписать в игру,Артете набраться опыта и научиться в ротацию без потери качества.
На Суперкубок плевать.
Он ниочем не скажет,даже если Арсенал выиграет разгромно…
Нужен серьёзный прогресс игровой.
Сити в концовке сезона прошлого,как пример.
Сумасшедшее взаимопонимание и уверенность.
Жду прогресса,борьбы за АПЛ нет.
Рановато пока,в том сезоне был кураж…
Буду рад ошибиться,но пока не верю 😌