Песьяков о «Ростове»: «Хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, но пока не надо гнать лошадей»

Сергей Песьяков оценил старт «Ростова» в текущем сезоне.

— Старт сезона для «Ростова» можно признать успешным?

— Победы над «Факелом» и «Рубином» были непростыми, но они достигнуты. А ничья с «Зенитом», понятное дело, не может быть неудачей — все-таки спаслись в концовке от поражения в матче с чемпионом пяти последних сезонов.

А могли и выиграть. Но свое мы забрали. Немалую часть матча провели очень хорошо. Не скажу, что были на голову сильнее, но в целом ничья — справедливый результат.

— Качеством игры «Ростова» в начале сезона удовлетворены?

— Стараемся играть в свой футбол. Где-то получается меньше, где-то больше. В первых матчах меньше получалось играть низом, с «Зенитом» это больше удавалось. В целом все в процессе.

Не скажу, что мы блещем стабильностью. У нас достаточно молодая команда все-таки. Сейчас немного разбавили уже опытными ребятами с возвращением Ионова, приходом Акбашева. Посмотрим, как это сработает в сезоне.

— «Ростов» готов снова побороться за медали в этом сезоне?

— Мы будем стараться идти от матча к матчу. Я, конечно, хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, улучшили результат прошлого сезона, выиграли медали, до которых немного недотянули в концовке. Но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей.

Давайте хотя бы первый круг отыграем. Может, вы будете спрашивать, почему «Ростов» на 14-м месте идет. Опять же, трансферное окно еще не закончилось. Когда оно закроется, посмотрим, кто как усилился, что к чему, и можно будет о чем-то говорить, – сказал вратарь « ».

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