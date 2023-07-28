Сергей Песьяков: «У «Зенита» команда европейского уровня. Трансфер Малкома говорит об уровне игрока и РПЛ – не все так плохо»
Сергей Песьяков считает «Зенит» командой европейского уровня.
– «Ростов» удачно начал сезон, и пока ссылаться на фарт, как было в прошлом году, не приходится. Команда окончательно притерлась?
– Время покажет. Да, начали неплохо, играем уверенно, надежно, но это все можно достаточно быстро растерять, сыграв пару раз вничью.
– Впереди у вас «Зенит». Без Малкома будет проще?
– Надеюсь. Но там и без него достаточно много классных исполнителей.
Мне нравится, как играет Мантуан. В прошлом сезоне он выходил на замену и совершал результативные действия. Команда у них хорошая, европейского уровня.
– Как тебе трансфер за 60 миллионов евро?
– Это говорит об уровне игрока и чемпионата. Получается, не так все плохо, как могло показаться.
– Кто-то составит конкуренцию «Зениту» до заключительного тура?
– Будет тяжело, но я надеюсь на это.
– «Ростов» готов сделать шаг вперед в турнирной таблице – к медалям?
– Давайте сначала заявим наших новобранцев, а потом будем такие вещи обсуждать, – сказал вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.
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