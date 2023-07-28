Сергей Песьяков: «У «Зенита» команда европейского уровня. Трансфер Малкома говорит об уровне игрока и РПЛ – не все так плохо»

Сергей Песьяков считает «Зенит» командой европейского уровня.

– «Ростов» удачно начал сезон, и пока ссылаться на фарт, как было в прошлом году, не приходится. Команда окончательно притерлась?

– Время покажет. Да, начали неплохо, играем уверенно, надежно, но это все можно достаточно быстро растерять, сыграв пару раз вничью.

– Впереди у вас «Зенит». Без Малкома будет проще?

– Надеюсь. Но там и без него достаточно много классных исполнителей.

Мне нравится, как играет Мантуан. В прошлом сезоне он выходил на замену и совершал результативные действия. Команда у них хорошая, европейского уровня.

– Как тебе трансфер за 60 миллионов евро?

– Это говорит об уровне игрока и чемпионата. Получается, не так все плохо, как могло показаться.

– Кто-то составит конкуренцию «Зениту» до заключительного тура?

– Будет тяжело, но я надеюсь на это.

– «Ростов» готов сделать шаг вперед в турнирной таблице – к медалям?

– Давайте сначала заявим наших новобранцев, а потом будем такие вещи обсуждать, – сказал вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.