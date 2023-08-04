«Челси» близок к покупке 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 15+5 млн евро. Его хотели «Реал», «Атлетико», «Боруссия»
Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон, вероятно, перейдет в «Челси».
По данным Globo Esporte, лондонцы готовы заплатить 15 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов за голы. Бразильский клуб предпочел бы получить сумму, которая будет ближе к 30 млн отступных, но может принять и такое предложение «синих».
Отмечается, что на 18-летнего футболиста также претендуют «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако» и другие команды.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий уже согласовал с «Челси» условия контракта, заключение сделки практически неизбежно. Игрока отправят в аренду в «Страсбур».
За основную команду «Сантоса» Вашингтон провел 16 матчей и забил 2 гола.
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