«Челси» близок к покупке 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 15+5 млн евро. Его хотели «Реал», «Атлетико», «Боруссия»

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон, вероятно, перейдет в «Челси».

По данным Globo Esporte, лондонцы готовы заплатить 15 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов за голы. Бразильский клуб предпочел бы получить сумму, которая будет ближе к 30 млн отступных, но может принять и такое предложение «синих».

Отмечается, что на 18-летнего футболиста также претендуют « », « », « » Дортмунд, « » и другие команды.

Как утверждает инсайдер , нападающий уже согласовал с « » условия контракта, заключение сделки практически неизбежно. Игрока отправят в аренду в « ».

За основную команду « » Вашингтон провел 16 матчей и забил 2 гола.

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