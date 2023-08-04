«Челси» близок к покупке 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 15+5 млн евро. Его хотели «Реал», «Атлетико», «Боруссия»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Страсбур Фабрицио Романо Футбол

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон, вероятно, перейдет в «Челси».

По данным Globo Esporte, лондонцы готовы заплатить 15 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов за голы. Бразильский клуб предпочел бы получить сумму, которая будет ближе к 30 млн отступных, но может принять и такое предложение «синих».

Отмечается, что на 18-летнего футболиста также претендуют «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако» и другие команды.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий уже согласовал с «Челси» условия контракта, заключение сделки практически неизбежно. Игрока отправят в аренду в «Страсбур».

За основную команду «Сантоса» Вашингтон провел 16 матчей и забил 2 гола.

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7 комментариев

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Кеннеди был.. Теперь Вашингтон..
Эйзенхауэру приготовиться
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Американцы окончательно пустили корни в Челси.
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если бы его хотел перец,то он был бы в реале.
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16 матчей, 2 гола. он точно форвард? может АПЗ какой-нибудь 🤷‍♂️
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когда ж они поймут что для побед и чтоб вся эта молодежь росла нужны и опытные футболисты
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Бразильцу Вашингтону, которого, кроме Челси, целый список топов хотел, не в лом в Страсбуре сезон отыграть.
«Вот лошара» - подумал, наверное, Захарян.
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Ответ dr. cage
Кеннеди был.. Теперь Вашингтон.. Эйзенхауэру приготовиться
Это очень смешная шутка, без сарказма)
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