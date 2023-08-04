«Сельта» расторгла контракт с осужденным за изнасилование Миной. Санти приговорен к 4 годам тюрьмы
Осужденный за изнасилование Санти Мина остался без клуба.
«Сельта» объявила о расторжении контракта с нападающим, приговоренным к четырехлетнему тюремному заключению.
«После тщательного анализа различных юридических альтернатив «Сельта» приняла твердое решение расторгнуть трудовой договор с Санти Миной в одностороннем порядке.
Это решение, поддержанное Ла Лигой, отражает первоначальную позицию клуба, который с первого дня заявлял о том, что ценности «Сельты» превыше всего, и о готовности защищать их до конца, в том числе в случае последствий с точки зрения спортивного планирования», – говорится в заявлении испанской команды.
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