«Сельта» отправила Мину в аренду в «Аль-Шабаб». Он осужден на 4 года за изнасилование, из Саудовской Аравии выдан быть не может

отправила в аренду в саудовский клуб .

По данным As, испанский клуб в рамках этой сделки получит 2,5 миллиона евро. Договор аренды заключен до конца этого сезона.

26-летний нападающий был осужден за сексуальное насилие и ожидает результатов апелляции. В случае неудачи он будет приговорен к 4 годам лишения свободы.

Как отмечает Football Espana, Саудовская Аравия не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией.

Таким образом, Мина избежит выдачи при неудачном исходе апелляции и сможет продолжать карьеру футболиста.