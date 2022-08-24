«Сельта» отправила Мину в аренду в «Аль-Шабаб». Он осужден на 4 года за изнасилование, из Саудовской Аравии выдан быть не может

«Сельта» отправила Санти Мину в аренду в саудовский клуб «Аль-Шабаб».
По данным As, испанский клуб в рамках этой сделки получит 2,5 миллиона евро. Договор аренды заключен до конца этого сезона.
26-летний нападающий был осужден за сексуальное насилие и ожидает результатов апелляции. В случае неудачи он будет приговорен к 4 годам лишения свободы.
Как отмечает Football Espana, Саудовская Аравия не имеет соглашения об экстрадиции с Испанией.
Таким образом, Мина избежит выдачи при неудачном исходе апелляции и сможет продолжать карьеру футболиста.