Мина осужден на 4 года за изнасилование – апелляционный суд оставил приговор в силе. Форвард «Сельты» может обратиться в Верховный суд Испании

Теги Сельта Ла Лига происшествия Санти Мина Футбол

Бывший игрок «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюремного заключения.

Напомним, в мае 2022 года испанского футболиста признали виновным в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Нападающего приговорили к 4 годам тюрьмы, он подал апелляцию. 

Сегодня апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии принял решение оставить в силе приговор игрока.

Изменилась только сумма компенсации за моральный ущерб – Мина будет должен заплатить жертве 25 000 евро вместо 50 000. У Санти есть право обжаловать решение в Верховном суде Испании. 

В прошлом сезоне Мина играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Сейчас он индивидуально тренируется в расположении «Сельты». Клуб предлагал игроку перейти в аренду в иностранную команду или расторгнуть контракт. Форвард отказался от этих вариантов. 

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18 комментариев

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Streetbor
а мог бы перейти в Спартак и залечь на дно в Тушино)
+26
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Трент Резнор
Пусть возьмёт адвоката Менди
+6
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Ярик01
Ответ Мирзоанис Якубов
Потом как всегда невиновным признают, а карьера и годы спокойной жизни - коту под хвост
Уже испанская вышка его признала виновным , чем читаешь
+5
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noti22
Ответ Мирзоанис Якубов
Потом как всегда невиновным признают, а карьера и годы спокойной жизни - коту под хвост
Он уже приговорён, то есть обвинение оправдалось
+2
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XavIniesta2008-2015
Ответ Streetbor
а мог бы перейти в Спартак и залечь на дно в Тушино)
Он уже играл в лучшей лиге мира до того, как там появился Криштиану Роналду. Мог бы повторить опыт
+1
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blaugrano
Уголовников в последнее время всё больше, и из них можно неплохую команду собрать.
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munkz
Добро пожаловать в РПЛ
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tiga1
хороший партнер для роналду в аль насре
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Хан Сахан
Не по теме (почти), но что случилось, по итогу, с Сигурдсоном, которого в педофилии обвинили?
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Алексей Зуев
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Они там больные, что ли, все? Их там чем кормят, что в скотов превращаются? Или жадные до невозможности? С их бабками можно гаремы организовывать
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Взвешенный вомбат Китая
Неспроста одним из первых в Аравию убежал. Там ему ничего не угрожает)
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Мирзоанис Якубов
Ответ noti22
Он уже приговорён, то есть обвинение оправдалось
Дани Алвес как бы тоже приговорён. Менди тоже приговорили, пусть и не сажали.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Мирзоанис Якубов
Дани Алвес как бы тоже приговорён. Менди тоже приговорили, пусть и не сажали.
Нельзя приговорить и не посадить.
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Ivan Balashov
Ответ blaugrano
Уголовников в последнее время всё больше, и из них можно неплохую команду собрать.
Меньше. Менди перешёл из этой команды в Лорьян.
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