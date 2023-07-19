Мина осужден на 4 года за изнасилование – апелляционный суд оставил приговор в силе. Форвард «Сельты» может обратиться в Верховный суд Испании
Бывший игрок «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюремного заключения.
Напомним, в мае 2022 года испанского футболиста признали виновным в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Нападающего приговорили к 4 годам тюрьмы, он подал апелляцию.
Сегодня апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии принял решение оставить в силе приговор игрока.
Изменилась только сумма компенсации за моральный ущерб – Мина будет должен заплатить жертве 25 000 евро вместо 50 000. У Санти есть право обжаловать решение в Верховном суде Испании.
В прошлом сезоне Мина играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.
Сейчас он индивидуально тренируется в расположении «Сельты». Клуб предлагал игроку перейти в аренду в иностранную команду или расторгнуть контракт. Форвард отказался от этих вариантов.
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