Мина осужден на 4 года за изнасилование – апелляционный суд оставил приговор в силе. Форвард «Сельты» может обратиться в Верховный суд Испании

Бывший игрок «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюремного заключения.

Напомним, в мае 2022 года испанского футболиста признали виновным в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Нападающего приговорили к 4 годам тюрьмы, он подал апелляцию.

Сегодня апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии принял решение оставить в силе приговор игрока.

Изменилась только сумма компенсации за моральный ущерб – будет должен заплатить жертве 25 000 евро вместо 50 000. У Санти есть право обжаловать решение в Верховном суде Испании.

В прошлом сезоне Мина играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Сейчас он индивидуально тренируется в расположении «Сельты». Клуб предлагал игроку перейти в аренду в иностранную команду или расторгнуть контракт. Форвард отказался от этих вариантов.