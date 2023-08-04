Чалов о путешествиях: «Надеюсь, получится долететь до США. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей, баскетбол, бейсбол»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов рассказал об отпуске в Италии и желании посетить Америку.

– Несмотря на короткий отпуск, ты все же успел поездить по Европе. Какие страны посетил?

– Мы были в Италии, около 10 дней. Катались по стране, гуляли, наслаждались кухней. Италия везде разная, каждый город – отдельная история.

Мы прилетели в Рим, оттуда поехали во Флоренцию и затем в Венецию. Периодически ездили по деревушкам, винодельням.

– Сложно в нынешних реалиях организовать тур?

– Мне в этом плане повезло, выдали визу на четыре года. А полностью организацией занималась Лера (девушка Чалова – Sports.ru), мне и в этом плане повезло (улыбается).

– Какое отношение было к вам со стороны местных жителей?

– Все нормально, никаких инцидентов не было.

– Какие еще страны мечтаешь посетить?

– Надеюсь, получится долететь до Америки в ближайшие года два. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей и баскетбол, бейсбол.

– Что-то смотришь из НХЛ или НБА?

– Не скажу, что увлекаюсь, но для опыта было бы классно, – сказал форвард ЦСКА.

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21 комментарий

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Где депутат Свищев? Дайте сказать Свищеву...
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Ответ арап Петра Великого
Где депутат Свищев? Дайте сказать Свищеву...
Это говорит ведущий игрок , якобы, армейского клуба, в то время, когда его стране противостоит вся Ната.
Как не сойти с ума в этом безумном мире от противоречий и абсурда?
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Вот это удар по скрепам))
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зачем летать, когда можно просто спросить у Лещука
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Нескрепно
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Ответ Саша Пушкин
Это говорит ведущий игрок , якобы, армейского клуба, в то время, когда его стране противостоит вся Ната. Как не сойти с ума в этом безумном мире от противоречий и абсурда?
это другое (с)
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Вот и новый иноагент, как раз пятница
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А если там захватят и пытать будут?
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"Если тебе доведётся увидеть Нью-Йорк
Опиши мне его поподробней в письме"(с)
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Ответ Cech12
А в чем, собственно, проблема? Да хоть армейского, хоть вашингтонского, хоть киевского клуба. Практически любой человек в мире мечтает о путешествиях и посещении разных стран нашей планеты. Или россиянам теперь запрещено хотеть этого? Норм, че
Как тебе, наверное, тяжело с сарказмом
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Ответ vik444
Был я на матчах НХЛ, НБА и МЛБ раз 5. Был и в Питере на СКА. В Питере атмосфера больше понравилась. Сходи вначале Федя дома. А какая там культура-едят много, как наедятся могут пострелять маленько.
в Америке на НХЛ не ходил, но был на Минск Арене в лучшие годы (говорят, что тогда это был одна из атмосфернейших площадок
НХЛ смотрел по ТВ
даже так было понятно, где атмосфера, шоу и прочее на другом уровне
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