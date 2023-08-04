Чалов о путешествиях: «Надеюсь, получится долететь до США. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей, баскетбол, бейсбол»
Федор Чалов рассказал об отпуске в Италии и желании посетить Америку.
– Несмотря на короткий отпуск, ты все же успел поездить по Европе. Какие страны посетил?
– Мы были в Италии, около 10 дней. Катались по стране, гуляли, наслаждались кухней. Италия везде разная, каждый город – отдельная история.
Мы прилетели в Рим, оттуда поехали во Флоренцию и затем в Венецию. Периодически ездили по деревушкам, винодельням.
– Сложно в нынешних реалиях организовать тур?
– Мне в этом плане повезло, выдали визу на четыре года. А полностью организацией занималась Лера (девушка Чалова – Sports.ru), мне и в этом плане повезло (улыбается).
– Какое отношение было к вам со стороны местных жителей?
– Все нормально, никаких инцидентов не было.
– Какие еще страны мечтаешь посетить?
– Надеюсь, получится долететь до Америки в ближайшие года два. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей и баскетбол, бейсбол.
– Что-то смотришь из НХЛ или НБА?
– Не скажу, что увлекаюсь, но для опыта было бы классно, – сказал форвард ЦСКА.
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Как не сойти с ума в этом безумном мире от противоречий и абсурда?
Опиши мне его поподробней в письме"(с)
НХЛ смотрел по ТВ
даже так было понятно, где атмосфера, шоу и прочее на другом уровне