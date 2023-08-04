Чалов о путешествиях: «Надеюсь, получится долететь до США. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей, баскетбол, бейсбол»

Федор Чалов рассказал об отпуске в Италии и желании посетить Америку.

– Несмотря на короткий отпуск, ты все же успел поездить по Европе. Какие страны посетил?

– Мы были в Италии, около 10 дней. Катались по стране, гуляли, наслаждались кухней. Италия везде разная, каждый город – отдельная история.

Мы прилетели в Рим, оттуда поехали во Флоренцию и затем в Венецию. Периодически ездили по деревушкам, винодельням.

– Сложно в нынешних реалиях организовать тур?

– Мне в этом плане повезло, выдали визу на четыре года. А полностью организацией занималась Лера (девушка Чалова – Sports.ru), мне и в этом плане повезло (улыбается).

– Какое отношение было к вам со стороны местных жителей?

– Все нормально, никаких инцидентов не было.

– Какие еще страны мечтаешь посетить?

– Надеюсь, получится долететь до Америки в ближайшие года два. Хочется посмотреть на их культуру, сходить на хоккей и баскетбол, бейсбол.

– Что-то смотришь из НХЛ или НБА?

– Не скажу, что увлекаюсь, но для опыта было бы классно, – сказал форвард ЦСКА.

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