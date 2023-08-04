«Шахтер» в 3-й раз подписал Чигринского. Экс-защитник «Барсы» с 2016-го играл в Греции

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дмитрий Чигринский трансферы Ионикос высшая лига Греция Футбол

Дмитрий Чигринский в третий раз перешел в «Шахтер».

Защитник заключил с украинским клубом контракт сроком до лета 2024 года. 36-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.

Чигринский является воспитанником «Шахтера». Впервые он покинул команду в 2009 году, перейдя в «Барселону», но спустя сезон вернулся. В 2015-м он ушел в «Днепр», через год переехал в Грецию.

Последние два сезона игрок выступал за «Ионикос». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вообще внешне не меняется)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Вова Паскаянц
Комментарий удален модератором
В той реальности где даже Лука, главный союзник РФ, не признал его Российскийм?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не самая плохая карьера. В Шахтере хорошо поиграл, с Месси чуть побегал, хоть и не закрепился.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 1 dreik 1
В той реальности где даже Лука, главный союзник РФ, не признал его Российскийм?
И Китай, и Индия, и Иран, и ЮАР, и Сербия, и Казахстан...братушки уж не те нынче, сплошные ножи в псину(
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В 24 фифе появится )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Третье пришествие, как ни крути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаль в Барсу перешел в 2009, а не в 2022. Так бы уже легендой клуба стал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий