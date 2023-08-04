«Шахтер» в 3-й раз подписал Чигринского. Экс-защитник «Барсы» с 2016-го играл в Греции

Дмитрий Чигринский в третий раз перешел в «Шахтер».

Защитник заключил с украинским клубом контракт сроком до лета 2024 года. 36-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.

является воспитанником « ». Впервые он покинул команду в 2009 году, перейдя в «Барселону», но спустя сезон вернулся. В 2015-м он ушел в «Днепр», через год переехал в Грецию.

Последние два сезона игрок выступал за « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

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