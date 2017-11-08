Дмитрий Чигринский: «Роналду не лучший в мире, он эгоистичен. Месси думает о команде»

Бывший защитник «Барселоны» , выступающий за АЕК, поделился воспоминаниями о выступлениях за «Барселону».

– иной мир. Меня это поразило. Невероятный уровень, на котором находились Месси и Ибрагимович.

Я входил в эту команду, и это было потрясающе. Но ясно, что 25 миллионов евро, выплаченные «Барселоной» за мой переход, оказывали на меня давление. Эта цена не отражала мою стоимость по-настоящему.

Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться в команде, но я не сумел сделать это.

удивлял свистом. Болельщики могли поддерживать меня, а пятью минутами позже орать на меня. Я этого не понимал.

У меня остаются контакты с Гвардиолой. В последний раз мы общались, когда он звонил мне, чтобы получить информацию о », – сказал футболист.

Чигринский также дал понять, что считает нападающего лучшим игроком мира.

«Роналду – классный забивала. Но он не лучший в мире, потому что он эгоистичен.

Месси – другое дело. Он всегда думает о команде», – сказал защитник в интервью Cadena SER.

Сын Роналду – фанат Месси. Есть доказательства