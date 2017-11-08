Дмитрий Чигринский: «Роналду не лучший в мире, он эгоистичен. Месси думает о команде»
Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский, выступающий за АЕК, поделился воспоминаниями о выступлениях за «Барселону».
«Барселона» – иной мир. Меня это поразило. Невероятный уровень, на котором находились Месси и Ибрагимович.
Я входил в эту команду, и это было потрясающе. Но ясно, что 25 миллионов евро, выплаченные «Барселоной» за мой переход, оказывали на меня давление. Эта цена не отражала мою стоимость по-настоящему.
Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться в команде, но я не сумел сделать это.
«Камп Ноу» удивлял свистом. Болельщики могли поддерживать меня, а пятью минутами позже орать на меня. Я этого не понимал.
У меня остаются контакты с Гвардиолой. В последний раз мы общались, когда он звонил мне, чтобы получить информацию о Дугласе Косте», – сказал футболист.
Чигринский также дал понять, что считает нападающего Лионеля Месси лучшим игроком мира.
«Роналду – классный забивала. Но он не лучший в мире, потому что он эгоистичен.
Месси – другое дело. Он всегда думает о команде», – сказал защитник в интервью Cadena SER.
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