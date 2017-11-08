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    Дмитрий Чигринский: «Роналду не лучший в мире, он эгоистичен. Месси думает о команде»

    Теги Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Дмитрий Чигринский Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания АЕК высшая лига Греция Хосеп Гвардиола Камп Ноу Дуглас Коста

    Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский, выступающий за АЕК, поделился воспоминаниями о выступлениях за «Барселону».

    «Барселона» – иной мир. Меня это поразило. Невероятный уровень, на котором находились Месси и Ибрагимович.

    Я входил в эту команду, и это было потрясающе. Но ясно, что 25 миллионов евро, выплаченные «Барселоной» за мой переход, оказывали на меня давление. Эта цена не отражала мою стоимость по-настоящему.

    Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться в команде, но я не сумел сделать это.

    «Камп Ноу» удивлял свистом. Болельщики могли поддерживать меня, а пятью минутами позже орать на меня. Я этого не понимал.

    У меня остаются контакты с Гвардиолой. В последний раз мы общались, когда он звонил мне, чтобы получить информацию о Дугласе Косте», – сказал футболист.

    Чигринский также дал понять, что считает нападающего Лионеля Месси лучшим игроком мира.

    «Роналду – классный забивала. Но он не лучший в мире, потому что он эгоистичен.

    Месси – другое дело. Он всегда думает о команде», – сказал защитник в интервью Cadena SER.

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